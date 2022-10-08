Народный праздник 8 октября известен под названиями Сергей-курятник, капустник.

Христиане отмечают церковный праздник 8 октября в честь преподобного Сергея Радонежского, чудотворца и целителя. Эта дата издавна считается удачной для любого лечения, медицинских процедур и обследований. У медиков сегодня получаются все операции, а у беременных легко проходят роды.

Святого Сергея наши предки считали покровителем кур. В этот день на Руси резали кур на продажу и покупали цыплят. Также в этот день заготавливалась квашеная капуста. В каждой семье капусту квасили по-своему, но это обязательно делали в большой деревянной бочке. Бочку дезинфицировали с помощью полыни или можжевельника.

Что нельзя делать 8 октября

Нельзя одалживать куриные яйца в этот день. Неудачный день для изготовления вина - напиток получится неудачным. Больным людям сегодня не стоит выходить на улицу куда-то кроме больницы, иначе выздоровление затянется.

Приметы погоды 8 октября

Через 4 недели после дня Сергея начинается зима.

Западный ветер дует - к дождливой погоде и высокой влажности воздуха.

Если трава мокрая, но дождя не было, то потеплеет нескоро.

Если с вишен опали все листья, то зима наступит рано.

Много звезд видно на небе - к ясной и безветренной погоде.

Если уже выпал первый снег к этой дате, то зима будет ранней и морозной, а следующее лето будет урожайным.

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