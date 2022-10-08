Христиане отмечают церковный праздник 8 октября в честь преподобного Сергея Радонежского, чудотворца и целителя. Эта дата издавна считается удачной для любого лечения, медицинских процедур и обследований. У медиков сегодня получаются все операции, а у беременных легко проходят роды.
Святого Сергея наши предки считали покровителем кур. В этот день на Руси резали кур на продажу и покупали цыплят. Также в этот день заготавливалась квашеная капуста. В каждой семье капусту квасили по-своему, но это обязательно делали в большой деревянной бочке. Бочку дезинфицировали с помощью полыни или можжевельника.
Что нельзя делать 8 октября
- Нельзя одалживать куриные яйца в этот день.
- Неудачный день для изготовления вина - напиток получится неудачным.
- Больным людям сегодня не стоит выходить на улицу куда-то кроме больницы, иначе выздоровление затянется.
Приметы погоды 8 октября
- Через 4 недели после дня Сергея начинается зима.
- Западный ветер дует - к дождливой погоде и высокой влажности воздуха.
- Если трава мокрая, но дождя не было, то потеплеет нескоро.
- Если с вишен опали все листья, то зима наступит рано.
- Много звезд видно на небе - к ясной и безветренной погоде.
- Если уже выпал первый снег к этой дате, то зима будет ранней и морозной, а следующее лето будет урожайным.