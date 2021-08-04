Сегодняшний день в народе известен как Марья Суровица, Марья Ягодница, Марьин день, Марья искусница, мироносица, росная оконница.

Христиане отмечают 4 августа церковный праздник в честь последовательницы Иисуса Марии Магдалины. Девушки в этот день молились Марии и просили подарить им красоту. Собирали росу в серебряную посуду и умывались у зеркала. Сегодня можно сделать маску для лица из любых ягод – тогда кожа будет здоровой.

В этот день старались не пасти скотину на лугах. Считалось, что после луговой травы животное может умереть. Если день был грозовым или дождливым, то Магдалине читали молитву и просили отвадить непогоду. 4 августа стирают и гладят занавески.

Чтобы в доме всегда было благополучие, в него нужно впустить как можно больше света. Для этого лучше снять все шторы и вымыть окна. Это хороший день для приготовления любых блюд из ягод. Садоводам 4 августа рекомендуется выкапывать и сушить цветочные луковицы.

Приметы погоды 4 августа

Туман на рассвете – к солнечному дню.

Пауков не видно – скоро дождь пойдет.

Раскатистый гром в этот день предвещает град.

Лягушки спрятались в воду – к сухой погоде, а если вылезли на сушу – к дождю.

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Автор: Екатерина Пулатова