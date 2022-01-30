Народный праздник 30 января получил названия Антон Перезимник, Антонина Перезимняя.

30 января церковь отмечает церковный праздник святого Антония Великого. Святому Антону молятся о здоровье скота и удачном отёле коров. Крестьяне в этот день святили сено и давали коровам.

Хозяйки в этот день пекли колобков из овсяной муки. Части выпечки давали детям. Таким образом пытались привлечь раннюю весну. Такой хлеб также давали пожилым и больным. В этот день читают заговоры от воров на дом и ценные вещи.

Что нельзя делать 30 января

Сегодня нельзя заниматься рукоделием, прясть и вязать. Мамам нельзя готовить чечевицу и бобы, иначе дети заболеют. Нельзя показывать незнакомцам драгоценности и дорогие вещи, иначе можно привлечь воров.

Приметы погоды 30 января

Теплая погода сегодня сулит морозы в ближайшие дни.

Ясный и безветренный день - к сильному снегопаду.

Если ночью облачно, то в этом году будет хороший урожай зерна.

Если солнце вышло из-за туч во второй половине дня, то весна будет ранней.

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