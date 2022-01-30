Народный праздник 30 января / фото УНИАН (Андрей Горб)
30 января церковь отмечает церковный праздник святого Антония Великого. Святому Антону молятся о здоровье скота и удачном отёле коров. Крестьяне в этот день святили сено и давали коровам.
Хозяйки в этот день пекли колобков из овсяной муки. Части выпечки давали детям. Таким образом пытались привлечь раннюю весну. Такой хлеб также давали пожилым и больным. В этот день читают заговоры от воров на дом и ценные вещи.
Что нельзя делать 30 января
- Сегодня нельзя заниматься рукоделием, прясть и вязать.
- Мамам нельзя готовить чечевицу и бобы, иначе дети заболеют.
- Нельзя показывать незнакомцам драгоценности и дорогие вещи, иначе можно привлечь воров.
Приметы погоды 30 января
- Теплая погода сегодня сулит морозы в ближайшие дни.
- Ясный и безветренный день - к сильному снегопаду.
- Если ночью облачно, то в этом году будет хороший урожай зерна.
- Если солнце вышло из-за туч во второй половине дня, то весна будет ранней.