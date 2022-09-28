Христиане отмечают церковный праздник 28 сентября в честь мученика Никиты Готского. Этому святому молятся о хорошем здоровье и большом весе домашней птицы. Также святой Никита считается покровителем детского здоровья. В Никитин день детей умывали святой водой для крепкого здоровья.
28 сентября дикие гуси начинают улетать в теплые края. В эту дату наши предки стригли овец, выкапывали репу и собирали ягоды калины и винограда. Также в эту дату было принято резать гусей для еды и на продажу. Также по поведению гусей определяли, какой будет погода в ближайшие дни.
День считается очень удачным для продаж и торговли, особенно для торговцев мяса и шкурами. Также дата очень удачна для охоты. Наши предки в эту дату ранее устраивали гусиные бои, но в наше время такое развлечение признано жестоким.
Что нельзя делать 28 сентября
- Охотникам сегодня нельзя добывать больше животных, чем необходимо для пропитания семьи.
- Не рекомендуется есть рыбу сегодня - она плохо переваривается.
- Если у гусей вылупились гусята - нельзя брать их голыми руками сегодня.
Приметы погоды 28 сентября
- Если гусь прячется под навес, то скоро пойдет дождь.
- Дикие гуси летят низко - к сухой весне, а если высоко - к частым полноводьям весной.
- Гусь прячет голову под крыло - к ранней зиме.
- Дикие гуси сидят на земле - к теплой осени.
- Если день дождливый, то осень будет сырой и пасмурной.