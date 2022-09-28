Народный праздник 28 сентября известен под названиями Никита гусятник, Никита осенний, репорез, гусепролет.

Христиане отмечают церковный праздник 28 сентября в честь мученика Никиты Готского. Этому святому молятся о хорошем здоровье и большом весе домашней птицы. Также святой Никита считается покровителем детского здоровья. В Никитин день детей умывали святой водой для крепкого здоровья.

28 сентября дикие гуси начинают улетать в теплые края. В эту дату наши предки стригли овец, выкапывали репу и собирали ягоды калины и винограда. Также в эту дату было принято резать гусей для еды и на продажу. Также по поведению гусей определяли, какой будет погода в ближайшие дни.

День считается очень удачным для продаж и торговли, особенно для торговцев мяса и шкурами. Также дата очень удачна для охоты. Наши предки в эту дату ранее устраивали гусиные бои, но в наше время такое развлечение признано жестоким.

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Что нельзя делать 28 сентября

Охотникам сегодня нельзя добывать больше животных, чем необходимо для пропитания семьи. Не рекомендуется есть рыбу сегодня - она плохо переваривается. Если у гусей вылупились гусята - нельзя брать их голыми руками сегодня.

Приметы погоды 28 сентября

Если гусь прячется под навес, то скоро пойдет дождь.

Дикие гуси летят низко - к сухой весне, а если высоко - к частым полноводьям весной.

Гусь прячет голову под крыло - к ранней зиме.

Дикие гуси сидят на земле - к теплой осени.

Если день дождливый, то осень будет сырой и пасмурной.

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