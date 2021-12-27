Народный праздник 27 декабря / фото УНИАН (Андрей Горб)
27 декабря христиане отмечают церковный праздник мучеников Филимона, Фирса, Левкия и Каллиника.
Наши предки считали, что в этот день нечисть выходит на землю и вредит людям. Считается, что злые силы не трогают хороших хозяев, поэтому 27 декабря наводили порядок в доме и во дворе. Нечисть может явиться в виде животного.
27 декабря магической силой против злых сил наделяют воду. Чтобы отогнать нечисть, нужно чаще умываться и мыть руки. Сон в ночь с 27 на 28 декабря несет в себе предупреждение для человека.
Что нельзя делать 27 декабря
- Нельзя выходить из дома неумытым. Такого человека может атаковать нечисть или ударить молния.
- Не рекомендуется прикасаться к домашней скотине.
- Кто будет носить деньги в кармане - столкнется с убытками.
Приметы погоды 27 декабря
- Какая погода сегодня, таким будет февраль.
- Вороны громко каркают всей стаей - к похолоданию.
- Облака плывут против ветра - к пасмурной и снежной погоде.
- Если 27 декабря мороз и сильный ветер, то в следующем году будет хороший урожай.