Народный праздник 27 декабря получил названия Филимонов день, Калинники.

27 декабря христиане отмечают церковный праздник мучеников Филимона, Фирса, Левкия и Каллиника.

Наши предки считали, что в этот день нечисть выходит на землю и вредит людям. Считается, что злые силы не трогают хороших хозяев, поэтому 27 декабря наводили порядок в доме и во дворе. Нечисть может явиться в виде животного.

27 декабря магической силой против злых сил наделяют воду. Чтобы отогнать нечисть, нужно чаще умываться и мыть руки. Сон в ночь с 27 на 28 декабря несет в себе предупреждение для человека.

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя выходить из дома неумытым. Такого человека может атаковать нечисть или ударить молния. Не рекомендуется прикасаться к домашней скотине. Кто будет носить деньги в кармане - столкнется с убытками.

Приметы погоды 27 декабря

Какая погода сегодня, таким будет февраль.

Вороны громко каркают всей стаей - к похолоданию.

Облака плывут против ветра - к пасмурной и снежной погоде.

Если 27 декабря мороз и сильный ветер, то в следующем году будет хороший урожай.

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