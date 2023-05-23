Народный праздник 23 мая известен под названиями Симонов день, Симон посев, Симон Зилот.

23 мая православные верующие отмечают церковный праздник в честь Симона Кананита, одного из двенадцати апостолов. Он считается покровителем кладоискателей и земледельцев, а также защитником брака. Искатели приключений 23 мая отправлялись на охоту за золотом.

Наши предки 23 мая не тревожили землю, поскольку считали, что она в эту дату отдыхает. В этот день грунт не копали, не боронили и не вбивали в неё колья. Если в эту дату нужно было что-то посеять, то борозды выкапывали заранее в предыдущий день.

По убеждениям наших предков, апостол Симон наделяет все травы чудодейственными свойствами. Дата 23 мая считается очень удачной для сбора лекарственных растений. Верили, что собранные травы защитят от любых недугов, отпугнут вредителей от хлева и отвадят от дома нечисть. Из целебных цветов плели венок и вешали его над входной дверью.

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В Симонов день лошадей и коз выгоняли на выпас. Верили, что трава в этот день делает животных крепкими и выносливыми, особенно если на ней есть роса. А коров 23 мая кормили цветами желтого цвета, чтобы у них молоко было желтоватым и ароматным.

Дата 23 мая считается очень удачной для гадания, приворота, предсказаний будущего. Но стоит помнить, что церковь гаданий не одобряет.

Рожденные 23 мая люди очень ответственные и дальновидные, умеют продумывать детальные планы на будущее. Они всегда знают, чего хотят от жизни и к чему стремятся. Эти люди эрудированны и всесторонне развиты. Часто их мысли опережают время и они чувствуют себя непонятыми.

Что нельзя делать 23 мая

В этот день нельзя копать, перекапывать, рыть и боронить землю, а также оставлять садовые принадлежности воткнутыми в почву. Также не стоит пересаживать растения.

В этот день не стоит делать крупные покупки и тратить много денег. Купленные вещи вас вряд ли порадуют и прослужат недолго.

Неудачный день для свадьбы и венчания.

23 мая нельзя злоупотреблять алкоголем, а лучше вообще не пить спиртное.

Приметы погоды 23 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Кучевые облака плывут по небу - к улучшению погоды.

Если день ветреный и пасмурный, то остаток мая будет таким же.

Птицы ночью затихли и не поют - к дождю.

С березы опадают сережки - пора заканчивать сажать картошку, иначе будет слишком поздно.

Если в день Симона пошел дождь, то лето будет дождливым.

Много росы утром на траве появилось - к богатому урожаю фруктов и ягод в этом году.

Если 23 мая появилась радуга, то на пасеках будет хороший урожай меда.

Гроза в этот день сулит грозовой июнь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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