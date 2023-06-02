Народный праздник 2 июня известен под названиями Олександр-грядочник, Фалалей-огуречник, Фалалеев день.

Православные верующие 2 июня чтят память мучеников Фалалея и Александра. Наши предки назвали этого святого Огуречником, поскольку день его памяти считается крайне удачным для посадки огурцов. В южных регионах Украины уже можно сеять поздние сорта огурцов, а в северных - высаживать рассаду обычных сортов.

Наши предки имели много суеверий насчет посадки огурцов. Огурцы сеяли ранним утром и в одиночку. Считалось, что во время работы никто из соседей не должен увидеть огородника, иначе из-за сглаза хорошего урожая не будет. Процесс посева скрывали даже от родственников.

Помимо огурцов сеяли также кабачки, дыни, тыкву, арбузы, кукурузу. День считался удачным для посадки только в том случае, если не было ветра. Если же 2 июня было ветрено, то посевные работы откладывали.

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Дата 2 июня считается удачной для сватания, венчания и женитьбы, и в целом для любых любовных дел. При этом устраивать свадьбу в начале июня наши предки не очень любили, поскольку урожай ещё не созрел и гостей нечем было кормить.

Рожденные 2 июня люди очень харизматичные и активные. Они имеют широкий круг интересов и много друзей. Охотно пробуют всё новое, не боятся неудач. Часто заводят большую семью. Таким людям уготована непростая, но увлекательная судьба.

Что нельзя делать 2 июня

2 июня нельзя рассказывать свой сон, если вам приснился кошмар, иначе он сбудется. Во сне в ночь с 1 на 2 июня вам может присниться человек, который расскажет неприятную правду - не стоит открещиваться от его слов.

2 июня нельзя ловить рыбу, поскольку в этот период продолжается метание икры. Рыбалка может навредить водоему.

Приметы погоды 2 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пчелы стали агрессивными и часто жалят - к дождливой погоде.

Много пауков появилось - к жаркой и сухой погоде в ближайшие дни.

Если 2 июня гроза гремит, то урожай в этом году будет хорошим.

Утренняя роса предвещает солнечную погоду, а также быстрый рост растений.

Утки целый день плавают и ныряют - к скорому дождю.

Если вечером вылетело на охоту много летучих мышей, то ближайшие дни будут дождливыми.

Если 1 и 2 июня идут дожди, то остальные дни месяца наоборот будут засушливыми.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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