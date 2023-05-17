Народный праздник 17 мая известен под названиями Пелагия заступница, День баклушников.

Православные верующие отмечают церковный праздник 17 мая в честь мученицы Пелагеи Тарсийской. Наши предки 17 мая изготовляли посуду и деревянные ложки. Отцы учили этому ремеслу сыновей.

17 мая - очень удачный день для любых посевов, посадки рассады и пересадок. Считается, что любое посаженное в день Пелагеи растение даст хороший урожай. Наши предки возле засаженной семенами грядки ставили пару изношенной обуви. Верили, что такой обряд поможет отогнать от растений болезни и вредителей.

Святая Пелагия считается заступницей птиц, поэтому 17 мая - очень удачный день для покупки цыплят, гусят и индюшат. Купленные в эту дату птенцы будут здоровыми и крепкими. Также в день Пелагеи водоплавающих птиц часто впервые выгоняли на реку, чтобы они набирались жира.

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Рожденные 17 мая люди очень ответственные, умные и разумные, имеют сильные творческие задатки. Они не ждут у моря погоды, а сами вершат свою судьбу. Иногда они кажутся слишком "правильными" и занудными, потому что всегда следуют правилам.

Что нельзя делать 17 мая

Категорически запрещено в этот день резать домашнюю птицу на мясо, иначе разгневаете святую Пелагею и птицы дома перестанут водиться. Также в этот день лучше вообще не есть блюд из мяса птицы.

Не сплетничайте и не раскрывайте чужих секретов сегодня, иначе сами станете объектом обмана.

Не стоит делать стрижку и маникюр 17 мая.

В этот день будьте очень осторожны с огнем и острыми предметами. Не оставляйте огонь не затушенным.

Приметы погоды 17 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Безоблачная ночь и яркая луна 17 мая предвещает улучшение погоды.

Утром на траве нет росы - погода скоро переменится.

Ливень в этот день предвещает очень богатый урожай летом.

Воробьи летают большими стаями - к сильному ветру.

Кукушка весело поет - к улучшению погоды.

Много майских жуков появилось - к засушливому лету.

Если калина уже зацвела, то можно сеять на огороде огурцы, тыкву и кабачки.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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