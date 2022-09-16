Какой праздник 16 сентября / фото Pixabay

Христиане отмечают церковный праздник 16 сентября в честь святой мученицы Василисы и ещё нескольких мучеников. Наши предки этот день посвящали уборке. 16 сентября приводили в порядок дом, сарай, летнюю кухню и амбар. Из дома выносили все старые и сломанные вещи. Разбирали хлам в подвалах и погребах. Также в этот день принято перестирывать все шторы и постельное белье.

16 сентября нужно выбросить или отдать нуждающимся все старые, ненужные и потерявшие товарный вид вещи, маленькую по размерам одежду, изношенную обувь. Наши предки считали, что если в этот день убрать дом и обновить гардероб, то в жизни произойдут приятные изменения. День удачный для ремонта в доме и покупок, особенно приобретения новой одежды.

Что нельзя делать 16 сентября

  1. Нельзя носить грязную, старую и рваную одежду.
  2. Не стоит спать днем, иначе будет болеть голова.
  3. В этот день не стоит отправляться за грибами.
  4. Чтобы не накликать на себя неприятностей, в зеркало 16 сентября нужно смотреть как можно реже.

Приметы погоды 16 сентября

  • Если ягод и грибов уродилось мало, то следующий год будет неурожайным.
  • Каштаны уже стоят полностью голые без листьев - бабье лето будет коротким.
  • Если на елях много шишек, то зима будет теплой.
  • Красный закат сулит мороз и холодные ночи.
  • Если день теплый, то осень будет затяжной.

Вас также могут заинтересовать новости: