Народный праздник 16 сентября известен под названиями Василиса, Домна доброродная, Домнин день.

Христиане отмечают церковный праздник 16 сентября в честь святой мученицы Василисы и ещё нескольких мучеников. Наши предки этот день посвящали уборке. 16 сентября приводили в порядок дом, сарай, летнюю кухню и амбар. Из дома выносили все старые и сломанные вещи. Разбирали хлам в подвалах и погребах. Также в этот день принято перестирывать все шторы и постельное белье.

16 сентября нужно выбросить или отдать нуждающимся все старые, ненужные и потерявшие товарный вид вещи, маленькую по размерам одежду, изношенную обувь. Наши предки считали, что если в этот день убрать дом и обновить гардероб, то в жизни произойдут приятные изменения. День удачный для ремонта в доме и покупок, особенно приобретения новой одежды.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя носить грязную, старую и рваную одежду. Не стоит спать днем, иначе будет болеть голова. В этот день не стоит отправляться за грибами. Чтобы не накликать на себя неприятностей, в зеркало 16 сентября нужно смотреть как можно реже.

Приметы погоды 16 сентября

Если ягод и грибов уродилось мало, то следующий год будет неурожайным.

Каштаны уже стоят полностью голые без листьев - бабье лето будет коротким.

Если на елях много шишек, то зима будет теплой.

Красный закат сулит мороз и холодные ночи.

Если день теплый, то осень будет затяжной.

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