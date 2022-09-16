Христиане отмечают церковный праздник 16 сентября в честь святой мученицы Василисы и ещё нескольких мучеников. Наши предки этот день посвящали уборке. 16 сентября приводили в порядок дом, сарай, летнюю кухню и амбар. Из дома выносили все старые и сломанные вещи. Разбирали хлам в подвалах и погребах. Также в этот день принято перестирывать все шторы и постельное белье.
16 сентября нужно выбросить или отдать нуждающимся все старые, ненужные и потерявшие товарный вид вещи, маленькую по размерам одежду, изношенную обувь. Наши предки считали, что если в этот день убрать дом и обновить гардероб, то в жизни произойдут приятные изменения. День удачный для ремонта в доме и покупок, особенно приобретения новой одежды.
Что нельзя делать 16 сентября
- Нельзя носить грязную, старую и рваную одежду.
- Не стоит спать днем, иначе будет болеть голова.
- В этот день не стоит отправляться за грибами.
- Чтобы не накликать на себя неприятностей, в зеркало 16 сентября нужно смотреть как можно реже.
Приметы погоды 16 сентября
- Если ягод и грибов уродилось мало, то следующий год будет неурожайным.
- Каштаны уже стоят полностью голые без листьев - бабье лето будет коротким.
- Если на елях много шишек, то зима будет теплой.
- Красный закат сулит мороз и холодные ночи.
- Если день теплый, то осень будет затяжной.