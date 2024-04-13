Православная церковь Украины 14 апреля по новому стилю чтит папу римского Мартина Исповедника и мучеников Антония и Иоанна. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают преподобную Марию Египетскую. Святая Марья считается покровительницей грешников. Ей молятся о прощении грехов и наставлении на праведный путь.
В народе период со дня Марьи до конца весны считался трудным и голодным. Запас прошлогодних овощей и муки уже подходил к концу, а новый урожай созреет не раньше начала лета. С этого народного праздника начинали очень экономно расходовать припасы.
Девушки в праздник 14 апреля старались разыграть любимого парня или пошутить над ним. По примете, если удастся провести возлюбленного, то и сам он никогда не обманет избранницу.
Народный праздник 14 апреля проводили за работой на поле и в саду. Крестьяне вовсю сажали рассаду, цветы и плодовые деревья. Мужчины пахали землю и занимались текущим ремонтом, а женщины доставали из сундуков легкие летние вещи. В саду развешивали кормушки для птиц, чтобы пернатые поселились возле деревьев и охотились на вредителей.
14 апреля - неудачный день для приобретений, новые товары прослужат недолго. Также день неудачен для рукоделия, но хорошо подходит для рыбалки.
14 апреля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня имеют веселый, активный, волевой характер. Они наделены жизненной стойкостью и не боятся трудностей. Очень ответственные и честные, поборники справедливости. В общении рожденные 14 апреля люди весьма упрямые и неохотно признают свою неправоту.
Что нельзя делать 14 апреля
Нельзя есть яйца, мясо, рыбу и молочные продукты сегодня, поскольку продолжается Великий пост 2024.
В этот день нельзя убивать пауков. Это считается большим грехом.
14 апреля нельзя ссориться, спорить и разговаривать на повышенных тонах с близкими людьми, иначе отношения испортятся надолго.
Плохой приметой считается переедать 14 апреля и выбрасывать еду. Остатки еды лучше отдать домашнему скоту.
Неудачный день для любых покупок, кроме обуви. Купленные в этот день вещи прослужат недолго.
Приметы погоды 14 апреля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если птицы летают по кругу, то год будет урожайным.
- Реки и озера разлились - к высокой траве и хорошему урожаю овощей, а также к хорошей рыбалке.
- Если гремит гром, но дождя нет, то лето будет засушливым.
- Ночью не видно звезд - к потеплению.
- Синие облака в этот день предвещают дождливую погоду.
- Домашний скот сильно ревет - к ухудшению погоды.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.