Народный праздник 14 апреля известен под названиями Мартын-лисогон, Марьин день.

Православная церковь Украины 14 апреля по новому стилю чтит папу римского Мартина Исповедника и мучеников Антония и Иоанна. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают преподобную Марию Египетскую. Святая Марья считается покровительницей грешников. Ей молятся о прощении грехов и наставлении на праведный путь.

В народе период со дня Марьи до конца весны считался трудным и голодным. Запас прошлогодних овощей и муки уже подходил к концу, а новый урожай созреет не раньше начала лета. С этого народного праздника начинали очень экономно расходовать припасы.

Девушки в праздник 14 апреля старались разыграть любимого парня или пошутить над ним. По примете, если удастся провести возлюбленного, то и сам он никогда не обманет избранницу.

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Народный праздник 14 апреля проводили за работой на поле и в саду. Крестьяне вовсю сажали рассаду, цветы и плодовые деревья. Мужчины пахали землю и занимались текущим ремонтом, а женщины доставали из сундуков легкие летние вещи. В саду развешивали кормушки для птиц, чтобы пернатые поселились возле деревьев и охотились на вредителей.

14 апреля - неудачный день для приобретений, новые товары прослужат недолго. Также день неудачен для рукоделия, но хорошо подходит для рыбалки.

14 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня имеют веселый, активный, волевой характер. Они наделены жизненной стойкостью и не боятся трудностей. Очень ответственные и честные, поборники справедливости. В общении рожденные 14 апреля люди весьма упрямые и неохотно признают свою неправоту.

Что нельзя делать 14 апреля

Нельзя есть яйца, мясо, рыбу и молочные продукты сегодня, поскольку продолжается Великий пост 2024.

В этот день нельзя убивать пауков. Это считается большим грехом.

14 апреля нельзя ссориться, спорить и разговаривать на повышенных тонах с близкими людьми, иначе отношения испортятся надолго.

Плохой приметой считается переедать 14 апреля и выбрасывать еду. Остатки еды лучше отдать домашнему скоту.

Неудачный день для любых покупок, кроме обуви. Купленные в этот день вещи прослужат недолго.

Приметы погоды 14 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если птицы летают по кругу, то год будет урожайным.

Реки и озера разлились - к высокой траве и хорошему урожаю овощей, а также к хорошей рыбалке.

Если гремит гром, но дождя нет, то лето будет засушливым.

Ночью не видно звезд - к потеплению.

Синие облака в этот день предвещают дождливую погоду.

Домашний скот сильно ревет - к ухудшению погоды.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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