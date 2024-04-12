Народный праздник 13 апреля известен под названиями Фомаида Медуница, Огнище, Ипатий Чудотворец.

Православная церковь Украины 13 апреля по новому стилю чтит память священномученика Артемона Лаодикийского и мученицы Фомаиды Египетской. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Ипатия Чудотворца.

Святая Фомаида считается заступницей и помощницей женщин. В этот народный праздник женщины могут обратиться к ней с любой просьбой или молитвой. В день Фомаиды женщинам стоит воздержаться от тяжелого физического труда.

Святой Ипатий, которого вспоминают в этот день по старому календарю, при жизни был талантливым целителем и помогал забеременеть женщинам, которые считались бесплодными. Поэтому народный праздник 13 апреля считается удачным для зачатия ребенка. А беременные могут помолиться Ипатию о легких родах и хорошему здоровье будущего малыша.

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По давним обычаям в праздник 13 апреля люди занимались лечением, собирая и заваривая целительные травы. В лесах уже расцветают мать-и-мачеха, медуница, сон-трава. Также целительными свойствами в этот день, по народным верованиям, обладает огонь. Наши предки верили, что если в эту дату бросить в костер часть одежды, то огонь снимет любую порчу, приворот или болезнь из обладателя вещи.

Наши предки посвящали день Ипатия генеральной уборке в доме, избавлению от старых ненужных вещей, сжиганию листьев. В эту дату убирали огород, рыхлили землю и подготавливали участок под будущие посевы.

13 апреля - удачный день для любых покупок. Купленные вещи долго прослужат и будут радовать.

13 апреля - знак Зодиака

Рожденные сегодня люди по знаку Зодиака - Овны. Именинники этого дня по характеру творческие, эрудированные и всесторонне развиты. Очень стойкие и не останавливаются перед неудачами. В любимых делах проявляют трудолюбие, но в остальном часто ленивы. Рожденным 13 апреля людям уготована непростая судьба со многими испытаниями.

Что нельзя делать 13 апреля

Женщинам в этот день нельзя заниматься рукоделием, шитьем и вязанием. Такая работа будет неудачной.

Нельзя ходить в грязной и порванной одежде сегодня.

Мужчинам в этот день нельзя обижать и оскорблять женщину, иначе личная жизнь будет несчастливой и полной скандалов.

Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты сегодня, поскольку продолжается Великий пост 2024.

Приметы погоды 13 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Много сока из березы выделяется - к потеплению.

Облака низко плывут - к холодной и дождливой погоде.

Если идет дождь 13 апреля, то остаток апреля будет дождливым.

Птицы весь день щебечут - к потеплению.

Ясный день предвещает жаркое и солнечное лето.

Птицы летают большими стаями - к улучшению погоды.

Если зацвела верба, то пора сажать лук и морковь. А если на березе появились листья, то можно сажать картошку.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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