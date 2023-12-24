Священник из Харькова рассказал, когда нужно отмечать Рождество в Украине.

Все украинцы знают, когда Рождество Христово - по новому календарю, на который перешла ПЦУ 1 сентября, этот праздник отмечается 25 декабря. Однако некоторые верующие желают встречать рождение Христа по старому стилю - 7 января. УНИАН выяснил, когда Рождество в Украине нужно отмечать, чтобы не нагрешить.

Когда Рождество 2023 - точная дата

Согласно новому календарю, по которому теперь живет Украина, Рождество наступит завтра - 25 декабря, так же, как и во всех европейских странах. Считается, что новоюлианский календарь более точный, чем юлианский, согласно которому Христос родился 7 января. Именно поэтому ПЦУ перешли на график, где праздники "сдвигаются" на 13 дней назад.

Суспільне Харьков приводит размышления отца Виктора Маринчака о праздновании Рождества.

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У нас 25 декабря по Новоюлианскому и Григорианскому календарю это первый день, когда начинает добавляться день, на минуту становится длиннее. Именно поэтому церковь в свое время избрала этот день как символ рождения Солнца правды Иисуса Христа. Солнце рождается на новый год и наш рождается. А его называют в молитвах и солнцем просто и солнцем правды. И он рождается в тот день, когда прибавляется на мгновение, то есть малое еще солнце, новорожденное солнце нового года.

Отец Виктор акцентирует внимание на том, что все верующие отмечают праздник в один и тот же день - просто по разным календарям. Теперь мы хотим соединиться в одном календаре. И это соответствует символизму Рождества, символизму новорожденного солнца. Именно поэтому принято такое решение переходить на новоюлианский календарь, чтобы 25 декабря отмечалось вместе со всем цивилизованным миром Рождество Христово.

Можно ли отмечать Рождество в Украине дважды

Отец Виктор говорит, что нет ничего страшного в том, чтобы отмечать Рождество в Украине 2023 25 декабря, но тогда получится, что верующие, которые встречают праздник 7 января, отметят уже Рождество в Украине 2024 - так как по их календарю Христос родится после Нового года.

От 25 декабря по 6 января период зимних праздников. 25 декабря – это Рождество Христово, а 6 января – это Богоявление, это крещение Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда эти два праздника были объединены и праздновались в один день. И общее название было Богоявление, потому что появляется Христос, родившись. Является ли он народу, когда приходит креститься, именно поэтому этот праздник называют Богоявлением. И он объединил и событие Рождества и событие Крещения Иисуса в Иордане.

То есть, момент с тем, какого числа Рождество, каждый украинец решает для себя сам, но священник надеется, что люди со временем привыкнут и будут ставить елку именно 25 декабря. На данный момент ничего страшного или неправильного в том, чтобы отмечать Рождество 2023 и Рождество 2024 - встречать праздник в обе даты два раза вместо одного.

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