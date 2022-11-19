Как правильно поминать усопших в родительскую субботу и какие традиции чтить - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно православные верующие отмечают Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, за несколько дней до этой даты встречают другую - Михайловскую поминальную субботу. УНИАН расскажет, чем особенна предпоследняя поминальная суббота в ноябре и что нужно делать в эту дату.

Ранее мы говорили о том, чем для верующих была важна Дмитриевская поминальная суббота 2022.

Михайловская поминальная суббота 2022 - дата и традиции

День памяти архистратига Михаила отмечается 21 ноября, а последняя суббота перед этим праздником называется поминальной. В 2022-м году Михайловская родительская суббота выпадает на 19 ноября.

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В эту дату принято ходить в церковь, ставить свечи за упокой тех, кто отправился в мир иной. Также можно заказывать молебны, священники проводят литургии и панихиды. Сразу после посещения храма православные верующие должны отправиться на кладбище - поставить свечу на могиле усопшего, убрать на могиле, оставить печенье или конфеты.

Ранее мы говорили о том, что нельзя делать на кладбище православному, чтобы не навлечь на себя беду - учитывайте эти правила, придерживаясь традиций родительской субботы.

Михайловская родительская суббота: что нельзя делать

Христиане могут почтить память умерших в церкви, поставив свечу и заказав панихиду. Также не возбраняется и собрать у себя дома близких, главное - не устраивать шумных застолий.

В Михайловскую поминальную субботу нельзя:

пить спиртное и курить;

шуметь и слишком сильно веселиться;

сплетничать и ссориться;

вспоминать усопшего дурными словами;

венчаться и выходить замуж.

Вы можете вспомнить яркие моменты из своей жизни с умершим человеком, когда он был в добром здравии. Также допустимо обсуждение его с другими людьми - но лишь в положительном ключе. Однако, воздержитесь от того, чтобы критиковать умершего человека или плакать о нем.

Как правильно поминать усопших в родительскую субботу - молитва

Церковнослужители говорят, что молитва в поминальную субботу обладает уникальной силой. Лучше всего помолиться архистратигу Михаилу о том, что для вас действительно важно, но сперва - об упокоении души человека, за которого вы просите.

Святый Архистратиже Божий Михаиле! За твою любовь, верность и дерзновение ко Господу тебе дана власть в дни памяти твоей изводить души умерших, находящихся в геенне огненной, во тьме и сени смертной. Аще сродники или близкие мои (имена) находятся в огненном озере, то выведи их из вечного огня своим благословенным крылом, приведи их к Престолу Божию и умоли Господа нашего, чтобы простил им их грехи.

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