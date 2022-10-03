Ежегодно в первый понедельник октября в мире отмечается Международный день врача. В 2022-м году праздник выпадает на 3 октября. Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ".
УНИАН расскажет, какое душевное поздравление врачу отправить сегодня.
С Днем врача - открытки и теплые пожелания
Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.
Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни всё отлично -
Как на работе, так и в личном!
Профессия врача - одна из самых благородных на земле, а ваш труд - крайне важен и необходим для каждого из нас. Спасибо за ваш титанический труд, стойкость и выносливость, высокий профессионализм! Вы помогаете сохранить самое главное для человека - его здоровье. Будьте же и вы здоровы, счастливы и оптимистичны! Пусть вашу жизнь наполнят доброта, теплота и гармония. Долгих лет жизни, и храни вас Господь!
С Днем врача от души поздравляю,
И желаю успеха в работе,
Мира в доме, уюта желаю,
Пусть уходят печали, заботы!
Много счастья, сияния улыбок,
Непременно задора, тепла,
Жить без промахов и без ошибок,
Среди радости, мира, тепла!
Сегодня я от всей души поздравляю врачей с очень важным праздником - Международным днем врача. Желать вам оставаться такими же стойкими и верными своей клятве, желаю быть мудрыми и профессиональными, ответственными и понимающими. Пусть ваша благородная профессия приносит вам чувство гордость и счастья.
Всем, кто клятву Гиппократа
Дал навек перед судьбой,
Пожелаю я зарплаты
Сногсшибательно большой!
Благодарных пациентов,
Коллектива лучше всех,
И рабочие моменты
Пусть преследует успех!
Поздравляю Вас с Днем врача! Ваша профессия настолько важна, что не должна быть недооцененной, особенно в этот непростой период. От всего сердца желаю здоровья, бодрости духа, новых знаний, карьерного роста, чтобы пациенты уважали, хвалили, любили и благодарили!
Помочь пациентам бывает непросто,
Желаем вам сил и терпения роста.
Желаем решений так долго искомых,
И вслед - результатов в работе весомых.
Желаем здоровья, зарплаты достойной,
Диагнозов точных, дежурств поспокойней,
Держать руку твердо на пульсе открытий.
Врачи, поздравленья сегодня примите.
Поздравляю людей, чьи руки спасают самую большую драгоценность, что есть у человека - жизнь. Желаю здоровья, силы и терпения вашим золотым рукам. Пускай все ваши пациенты поскорее поправятся и порадуют вас здоровыми, жизнелюбивыми улыбками. Желаю, чтобы профессия врача всегда была уважаема и ценима. Чтобы люди никогда не забывали значимость и важность вашего труда. С праздником!