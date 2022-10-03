Какие поздравления с Днем врача в картинках будут наиболее удачными в этот день - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно в первый понедельник октября в мире отмечается Международный день врача. В 2022-м году праздник выпадает на 3 октября. Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ".

УНИАН расскажет, какое душевное поздравление врачу отправить сегодня.

С Днем врача - открытки и теплые пожелания

Без докторов мы никуда:

Видео дня

Мы к ним идем, когда беда,

Им свою жизнь мы доверяем.

Мы труд их очень уважаем.

Врачей сегодня поздравляем.

Здоровья, счастья им желаем.

Пусть будет в жизни всё отлично -

Как на работе, так и в личном!

Профессия врача - одна из самых благородных на земле, а ваш труд - крайне важен и необходим для каждого из нас. Спасибо за ваш титанический труд, стойкость и выносливость, высокий профессионализм! Вы помогаете сохранить самое главное для человека - его здоровье. Будьте же и вы здоровы, счастливы и оптимистичны! Пусть вашу жизнь наполнят доброта, теплота и гармония. Долгих лет жизни, и храни вас Господь!

С Днем врача от души поздравляю,

И желаю успеха в работе,

Мира в доме, уюта желаю,

Пусть уходят печали, заботы!

Много счастья, сияния улыбок,

Непременно задора, тепла,

Жить без промахов и без ошибок,

Среди радости, мира, тепла!

Сегодня я от всей души поздравляю врачей с очень важным праздником - Международным днем врача. Желать вам оставаться такими же стойкими и верными своей клятве, желаю быть мудрыми и профессиональными, ответственными и понимающими. Пусть ваша благородная профессия приносит вам чувство гордость и счастья.

Всем, кто клятву Гиппократа

Дал навек перед судьбой,

Пожелаю я зарплаты

Сногсшибательно большой!

Благодарных пациентов,

Коллектива лучше всех,

И рабочие моменты

Пусть преследует успех!

Поздравляю Вас с Днем врача! Ваша профессия настолько важна, что не должна быть недооцененной, особенно в этот непростой период. От всего сердца желаю здоровья, бодрости духа, новых знаний, карьерного роста, чтобы пациенты уважали, хвалили, любили и благодарили!

Помочь пациентам бывает непросто,

Желаем вам сил и терпения роста.

Желаем решений так долго искомых,

И вслед - результатов в работе весомых.

Желаем здоровья, зарплаты достойной,

Диагнозов точных, дежурств поспокойней,

Держать руку твердо на пульсе открытий.

Врачи, поздравленья сегодня примите.

Поздравляю людей, чьи руки спасают самую большую драгоценность, что есть у человека - жизнь. Желаю здоровья, силы и терпения вашим золотым рукам. Пускай все ваши пациенты поскорее поправятся и порадуют вас здоровыми, жизнелюбивыми улыбками. Желаю, чтобы профессия врача всегда была уважаема и ценима. Чтобы люди никогда не забывали значимость и важность вашего труда. С праздником!

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