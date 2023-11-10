10 ноября в мире отмечают День бухгалтера - картинки, поздравления и благодарности для самых важных людей в любой компании.

Международный день бухгалтера ежегодно отмечают 10 ноября. Именно в этот день венецианский математик Лука Пачоли, которого еще называют "отцом бухгалтерии", опубликовал книгу "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций". Поэтому эта дата считается началом становления профессии бухгалтер. Как красиво поздравить и что пожелать в День бухгалтера тем, у кого все в конце концов сходится - в нашей подборке.

День бухгалтера - поздравления

В День бухгалтера желаю,

Чтоб компьютер не завис,

Видео дня

Дебет с кредитом сходились,

Вы же ведь специалист!

В личной жизни - много счастья,

В доме будет пусть уют.

Пусть уходят прочь несчастья,

Вас любовь, удача ждут!

***

Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю точных расчетов в работе, приятных рабочих дней и не менее приятного отдыха.

***

В День бухгалтера желаю

Вам отличный коллектив,

Чтобы счастливы вы были,

Излучали позитив.

Чтобы всё всегда сходилось,

Чтоб работалось легко,

Чтобы премия не снилась,

А была всегда "ого"!

***

От всей души поздравляю всех бухгалтеров с профессиональным праздником! Желаю, чтобы работа всегда приносила вам радость и удовлетворение! Вы волшебницы в мире цифр, так пусть эта магия никогда вас не покидает и помогает выстраивать необходимый баланс чисел! Пусть дебет и кредит будут вашими лучшими друзьями! Терпения вам, удачи, достойной зарплаты и воплощения всех планов в жизнь!

***

Мы сегодня поздравляем

От души бухгалтеров!

И сердечно пожелаем

Вам балансов без долгов!

Пусть расчеты будут с плюсом!

Дебет с кредитом сведен!

Жить красиво и со вкусом!

Быть успешными во всем!

***

Поздравляю с Днем бухгалтера и желаю, чтобы самые лучшие, самые добрые желания всегда исполнялись, а надежда помогала вынести самые сложные моменты. Пусть на работе будет комфортно, а дома тепло и уютно. Здоровья крепкого и счастья!

***

Сметы, бланки и расчеты,

Уйма, денежной работы,

Сверки, кредит, аудит -

Год, успешным быть сулит!

Пусть все сходится в расчетах,

И порядок будет в квотах,

В сфере денежной, лишь, рост,

И расчет, при этом, прост!

***

Спасибо за Ваш профессионализм, за самые точные расчеты и просто достойную работу. Поздравляю с профессиональным праздником - Днем бухгалтера! Будьте энергичны, оптимистичны и креативны. Не теряйте сноровку, приумножайте знания, добивайтесь всего задуманного! Сохраняйте баланс и гармонию как на работе, так и в семье!

***

Дымится уж клавиатура,

Летят платежки над столом,

Вы не приемлете халтуры,

В погоне мчась за мастерством.

Вам в День бухгалтера желаю

Достичь в профессии высот.

Пускай любовь Вас вдохновляет,

И сердце радостно поет.

***

Властители финансов, повелители дебетов и кредитов, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть у вас все сходится, пусть всегда все ладится, пусть будет поменьше отчетов, и в радость пусть будет работа. Желаем хороших доходов, в душе отличной погоды!

Международный день бухгалтера - открытки

***

***

Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - что и когда будем отмечать в следующем году.

Вас также могут заинтересовать новости: