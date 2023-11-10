Международный день бухгалтера ежегодно отмечают 10 ноября. Именно в этот день венецианский математик Лука Пачоли, которого еще называют "отцом бухгалтерии", опубликовал книгу "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций". Поэтому эта дата считается началом становления профессии бухгалтер. Как красиво поздравить и что пожелать в День бухгалтера тем, у кого все в конце концов сходится - в нашей подборке.
День бухгалтера - поздравления
В День бухгалтера желаю,
Чтоб компьютер не завис,
Дебет с кредитом сходились,
Вы же ведь специалист!
В личной жизни - много счастья,
В доме будет пусть уют.
Пусть уходят прочь несчастья,
Вас любовь, удача ждут!
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Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю точных расчетов в работе, приятных рабочих дней и не менее приятного отдыха.
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В День бухгалтера желаю
Вам отличный коллектив,
Чтобы счастливы вы были,
Излучали позитив.
Чтобы всё всегда сходилось,
Чтоб работалось легко,
Чтобы премия не снилась,
А была всегда "ого"!
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От всей души поздравляю всех бухгалтеров с профессиональным праздником! Желаю, чтобы работа всегда приносила вам радость и удовлетворение! Вы волшебницы в мире цифр, так пусть эта магия никогда вас не покидает и помогает выстраивать необходимый баланс чисел! Пусть дебет и кредит будут вашими лучшими друзьями! Терпения вам, удачи, достойной зарплаты и воплощения всех планов в жизнь!
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Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров!
И сердечно пожелаем
Вам балансов без долгов!
Пусть расчеты будут с плюсом!
Дебет с кредитом сведен!
Жить красиво и со вкусом!
Быть успешными во всем!
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Поздравляю с Днем бухгалтера и желаю, чтобы самые лучшие, самые добрые желания всегда исполнялись, а надежда помогала вынести самые сложные моменты. Пусть на работе будет комфортно, а дома тепло и уютно. Здоровья крепкого и счастья!
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Сметы, бланки и расчеты,
Уйма, денежной работы,
Сверки, кредит, аудит -
Год, успешным быть сулит!
Пусть все сходится в расчетах,
И порядок будет в квотах,
В сфере денежной, лишь, рост,
И расчет, при этом, прост!
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Спасибо за Ваш профессионализм, за самые точные расчеты и просто достойную работу. Поздравляю с профессиональным праздником - Днем бухгалтера! Будьте энергичны, оптимистичны и креативны. Не теряйте сноровку, приумножайте знания, добивайтесь всего задуманного! Сохраняйте баланс и гармонию как на работе, так и в семье!
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Дымится уж клавиатура,
Летят платежки над столом,
Вы не приемлете халтуры,
В погоне мчась за мастерством.
Вам в День бухгалтера желаю
Достичь в профессии высот.
Пускай любовь Вас вдохновляет,
И сердце радостно поет.
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Властители финансов, повелители дебетов и кредитов, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть у вас все сходится, пусть всегда все ладится, пусть будет поменьше отчетов, и в радость пусть будет работа. Желаем хороших доходов, в душе отличной погоды!
Международный день бухгалтера - открытки
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