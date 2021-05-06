В 76-ю годовщину победы во Второй мировой войне в Киеве проведут праздничные мероприятия.

8 и 9 мая в Украине празднуют победу во Второй мировой войне и чтят погибших героев. К памятным датам в Киеве проведут несколько мероприятий. В частности, будут проведены тематические выставки, встречи с ветеранами и возложение цветов к памятникам. Также предусмотрены денежные выплаты для участников АТО, Революции Достоинства и других категорий граждан. Киевский городской совет утвердил план мероприятий ко Дню Победы.

Программа мероприятий ко Дню Победы в Киеве

Читайте такжеРадоница 2021: дата поминального дня, как принято проводит и что нельзя делатьС 6 по 16 мая в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" действует фотовыставка "Миг истории", посвященная Второй мировой войне.

Выставку архивных документов ко Дню Победы можно будет просмотреть онлайн на сайте Государственного архива с 7 по 21 мая.

8 мая по случаю Дня памяти и примирения в парке Вечной Славы состоится церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. В этот день также проведут встречу с ветеранами в Музее оккупации Киева, и книжную выставку "Помнить ради будущего" в библиотеке им. Леси Украинки.

9 мая запланировано событие "Помним - Побеждаем!" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, а также поминальные богослужения за жертв войны.

В течение месяца запланирован ряд лекций, воспитательных и художественных мероприятий, научных проектов, творческих выставок. Мероприятия будут проведены в формате в формате онлайн. О новых акциях будет объявлено в сообществе "Все будет хорошо! Ок!", на официальном веб-сайте и социальных сетях Департамента образования и науки, учреждений образования столицы.

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Автор: Екатерина Пулатова