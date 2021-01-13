На праздник Маланки молодежь ходит колядовать и щедровать.

В ночь с 13 на 14 января неофициально отмечают Новый год по старому стилю. В этот день на церковном (юлианском) календаре стоит дата 1 января. В народе 13 января известен также как Щедрый вечер, день святой Меланьи, Васильев вечер. В этот день на стол готовят щедрую кутью, которую заправляют салом, смальцем или сливками. Дети ночью щедруют по соседним домам, а молодежь наряжается в Маланку или козу. На следующий день утром ходят посевать, а девицы ночью гадают на судьбу и суженых.

Поздравления с Щедрым вечером

День сегодня необычный,

Нынче праздник – Щедрый Вечер.

Всюду смех, тепло, улыбки,

Льются песни бесконечно.

Пусть подарит этот праздник

Вам любовь и процветание.

Окна ваши разукрасит

Все морозными цветами

Желаем много-много счастья,

Любви безудержной, беспечной.

Пусть поздравления к вам примчатся

В прекрасный праздник Щедрый вечер.

Живите в мире без обманов

Дарите близким радость, ласку.

Желаем вам мы понимания

И жизни долгой и прекрасной.

Что за праздник Щедрый Вечер?

Всюду песни, смех, щедровки.

Только радостные встречи,

И везде сияют елки.

Все друг друга поздравляют

И желают много счастья.

И салюты не смолкают,

Заставляя улыбаться.

Пусть вам этот чудный праздник

Принесет любовь, достаток.

Жизнь везением украсит

И подарит сто подарков.

Мы щедровочку сложили, чтоб добра вам пожелать.

Чтобы были вы счастливы, чтобы век вам не хворать.

Чтобы множилось богатство, а проблемы все ушли

Пусть везет вам ежечасно. Будьте сказочно добры.

Пусть веселый Щедрый Вечер вас избавит от забот.

Стол пусть полным будет вечно, очень добрым новый год!

Сегодня день волшебный и беспечный,

Повсюду носится шальная детвора.

Ведь наступил сегодня Щедрый вечер,

Пора гаданий, песен, торжества.

Щедровики пусть вам сегодня счастье,

Здоровье, смех, достаток принесут.

Пусть этот вечер, шумный и прекрасный

В ваш дом приносит радость и уют.

Поздравляю с Щедрым вечером и праздником Меланки! В этот день можно загадать желания, и пускай они непременно сбываются. Пускай дом будет полон уюта, тепла, здоровья, богатства и смеха. Пусть в жизни будет меньше проблем и работы, а выходных, праздников, радостных поводов больше!

Пускай этот волшебный праздник удивит и порадует своими чудесами. Пускай сбудутся желания и воплотятся заветные мечты. Желаю доброго здоровья, успешного завершения всех запланированных дел, приятных встреч и открытий. Пускай в каждом доме навсегда укоренятся уют, счастье и благополучие. С Щедрым вечером вас!

Поздравляю вас, мои дорогие, с Щедрым вечером! Дорогие друзья, искренне и с большим удовольствием поздравляю с праздником и желаю всем счастья, добра и мира! Пусть этот день принесет удачу, стабильность в материальной, моральной сфере, здоровье и радость. Пусть он наполнит вашу жизнь яркими красками и прекрасными мелодиями любви. Будьте счастливы и здоровы!

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Автор: Екатерина Пулатова