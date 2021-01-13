В ночь с 13 на 14 января неофициально отмечают Новый год по старому стилю. В этот день на церковном (юлианском) календаре стоит дата 1 января. В народе 13 января известен также как Щедрый вечер, день святой Меланьи, Васильев вечер. В этот день на стол готовят щедрую кутью, которую заправляют салом, смальцем или сливками. Дети ночью щедруют по соседним домам, а молодежь наряжается в Маланку или козу. На следующий день утром ходят посевать, а девицы ночью гадают на судьбу и суженых.
Поздравления с Щедрым вечером
День сегодня необычный,
Нынче праздник – Щедрый Вечер.
Всюду смех, тепло, улыбки,
Льются песни бесконечно.
Пусть подарит этот праздник
Вам любовь и процветание.
Окна ваши разукрасит
Все морозными цветами
Желаем много-много счастья,
Любви безудержной, беспечной.
Пусть поздравления к вам примчатся
В прекрасный праздник Щедрый вечер.
Живите в мире без обманов
Дарите близким радость, ласку.
Желаем вам мы понимания
И жизни долгой и прекрасной.
Что за праздник Щедрый Вечер?
Всюду песни, смех, щедровки.
Только радостные встречи,
И везде сияют елки.
Все друг друга поздравляют
И желают много счастья.
И салюты не смолкают,
Заставляя улыбаться.
Пусть вам этот чудный праздник
Принесет любовь, достаток.
Жизнь везением украсит
И подарит сто подарков.
Мы щедровочку сложили, чтоб добра вам пожелать.
Чтобы были вы счастливы, чтобы век вам не хворать.
Чтобы множилось богатство, а проблемы все ушли
Пусть везет вам ежечасно. Будьте сказочно добры.
Пусть веселый Щедрый Вечер вас избавит от забот.
Стол пусть полным будет вечно, очень добрым новый год!
Сегодня день волшебный и беспечный,
Повсюду носится шальная детвора.
Ведь наступил сегодня Щедрый вечер,
Пора гаданий, песен, торжества.
Щедровики пусть вам сегодня счастье,
Здоровье, смех, достаток принесут.
Пусть этот вечер, шумный и прекрасный
В ваш дом приносит радость и уют.
Поздравляю с Щедрым вечером и праздником Меланки! В этот день можно загадать желания, и пускай они непременно сбываются. Пускай дом будет полон уюта, тепла, здоровья, богатства и смеха. Пусть в жизни будет меньше проблем и работы, а выходных, праздников, радостных поводов больше!
Пускай этот волшебный праздник удивит и порадует своими чудесами. Пускай сбудутся желания и воплотятся заветные мечты. Желаю доброго здоровья, успешного завершения всех запланированных дел, приятных встреч и открытий. Пускай в каждом доме навсегда укоренятся уют, счастье и благополучие. С Щедрым вечером вас!
Поздравляю вас, мои дорогие, с Щедрым вечером! Дорогие друзья, искренне и с большим удовольствием поздравляю с праздником и желаю всем счастья, добра и мира! Пусть этот день принесет удачу, стабильность в материальной, моральной сфере, здоровье и радость. Пусть он наполнит вашу жизнь яркими красками и прекрасными мелодиями любви. Будьте счастливы и здоровы!
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