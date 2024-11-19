У каждого человека есть ангел-хранитель, и выяснить, кто он, нетрудно.

Служители церкви говорят, что абсолютно все люди, которые прошли обряд крещения, имеют своих святых заступников. Для того чтобы выяснить своего, можно ориентироваться на перечни праздников, например, православный календарь 2025 описывает самые крупные торжества. Как узнать, кто ваш ангел-хранитель по дате рождения - далее в материале.

Как узнать, кто твой ангел-хранитель по дате рождения

Священник Православной церкви Украины Василий Левченко эксклюзивно в комментарии УНИАН рассказал, что человек получает небесного покровителя во время обряда крещения. Его крестят с конкретным именем одного из святых, прославленных церковью.

Именно этот святой покровитель по имени потом на протяжении жизни человека считается его небесным помощником, который будет помогать ему придерживаться евангельских заповедей, правильно проживать свою христианскую жизнь и не посрамить свое главное имя - "христианин".

Левченко говорит, что есть определенные традиции, по которым выбирают святого-покровителя. Иногда ребенка называют именем того святого, в день памяти которого он родился.

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Также имя можно выбирать среди тех святых, дни которых близко к дате рождения ребенка, кроме того, допустимо называть именем того святого, в день которого состоится крещение.

Священнослужитель рекомендует:

Если есть выбор между несколькими святыми, надо ориентироваться на то, какой из них больше по душе родителям ребенка.

Стоит помнить, что при крещении могут возникнуть проблемы, если родители назвали ребенка нехристианским именем. Большинство священников настаивают на том, чтобы родители выбирали ребенку одно из христианских имен, и тогда с ним ребенку проведут обряд крещения.

Как узнать, какой у тебя святой по дате рождения - список имен

У каждого человека хотя бы раз в жизни возникал вопрос: "Кто мой ангел хранитель?". Далеко не всегда люди знают святых, в честь которых их назвали, или тех, чья память почитается в конкретную дату. Кроме того, сложности возникли после перехода ПЦУ на новый календарь.

Мы приводим полный список, чтобы вы могли узнать, кто ваш святой покровитель по дате рождения - онлайн это можно сделать прямо сейчас:

Сентябрь

1 сентября - преподобный Симеон Столпник и мать его Марфа.

2 сентября - преподобный Антоний и Феодосий.

3 сентября - мученица Василисса Никомидийская.

4 сентября - священномученик Вавила.

5 сентября - преподобномученик Афанасий Берестейский.

6 сентября - Архистратиг Михаил.

7 сентября - преподобномученик Макарий Каневский.

8 сентября - Дева Мария.

9 сентября - праведные Иоаким и Анна.

10 сентября - преподобный Павел Послушливый.

11 сентября - преподобная Феодора Александрийская Младшая.

12 сентября - священномученик Автоном Италийский.

13 сентября - священномученик Корнилий Сотник.

14 сентября - святитель Иоанн Златоуст.

15 сентября - великомученик Никита Готфский.

16 сентября - великомученица Евфимия Всехвальная.

17 сентября - мученица Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

18 сентября - преподобный Евмений.

19 сентября - мученики Трофим, Савватий и Доримедонт.

20 сентября - мученики и исповедники Михаил, Феодор.

21 сентября - апостол Кодрат.

22 сентября - пророк Иона.

23 сентября - преподобные Ксанфипа и Поликсения.

24 сентября - преподобный Феодосий Манявский.

25 сентября - преподобная Евфросиния Александрийская.

26 сентября - апостол и евангелист Иоанн Богослов.

27 сентября - мученик Каллистрат.

28 сентября - преподобный Харитон Исповедник.

29 сентября - преподобный Кириак отшельник.

30 сентября - святитель Михаил.

Октябрь

1 октября - апостол Анания.

2 октября - священномученик Киприан.

3 октября - священномученик Дионисий Ареопагит.

4 октября - священномученик Иерофей.

5 октября - преподобная Харитина.

6 октября - апостол Фома.

7 октября - мученики Сергий и Вакх.

8 октября - преподобная Пелагея.

9 октября - апостол Иаков Алфеев.

10 октября - мученики Евлампий и Евлампия.

11 октября - апостол Филипп.

12 октября - мученики Пров, Тарах и Андроник.

13 октября - преподобный Вениамин.

14 октября - великомученица Параскева Сербская.

15 октября - преподобный Евфимий Солунский.

16 октября - мученик Лонгин сотник.

17 октября - пророк Осия.

18 октября - апостол и евангелист Лука.

19 октября - пророк Иоиль.

20 октября - великомученик Артемий Антиохийский.

21 октября - святой Иларион Великий.

22 октября - равноапостольный Аверкий.

23 октября - апостол Иаков.

24 октября - мученик Ареф.

25 октября - мученики Маркиан и Мартирий.

26 октября - великомученик Димитрий Солунский.

27 октября - преподобный Нестор Летописец.

29 октября - преподобномученица Анастасия Римлянына.

30 октября - священномученик Зиновий.

Ноябрь

1 ноября - бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан.

2 ноября - мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор, Анемподист.

3 ноября - мученики Акепсим епископ, Иосиф пресвитер и Аифал диакон.

4 ноября - священномученики Никандр и Ермей.

5 ноября - мученики Галактион и Епистимия.

6 ноября - святитель Павел.

7 ноября - мученик Феодот Анкирский.

8 ноября - Архангел Михаил

9 ноября - преподобный Онисифор.

10 ноября - мученик Орест.

11 ноября - преподобный Феодор Студит.

12 ноября - святитель Иоанн Милостивый.

13 ноября - святитель Иоанн Златоуст.

14 ноября - апостол Филипп.

15 ноября - мученики и исповедники Гурий, Самон и Авив.

16 ноября - апостол и евангелист Матфей.

17 ноября - святитель Григорий Чудотворец.

18 ноября - мученик Платон Анкирский.

20 ноября - святитель Прокл.

21 ноября - Дева Мария.

22 ноября - мученица равноапостольная Апфия.

23 ноября - святитель Амфилохий.

24 ноября - великомученица Екатерина.

25 ноября - священномученик Климент.

26 ноября - преподобный Алипий столпник.

27 ноября - великомученик Иаков Персянин.

28 ноября - мученик Иринарх Севастийский.

29 ноября - мученик Парамон.

30 ноября - апостол Андрей Первозванный.

Наиболее почитаемая верующими икона по дате рождения и имени, если они родились в сентябре, октябре или ноябре - Богоматерь Страстная и "Воздвижение креста Господня".

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