Покрасить яйца можно как с помощью естественных настоев, так и разнообразных пищевых красителей.

Совсем немного времени осталось до Пасхи, или Светлого Христова Воскресения, которое в этом году празднуется 2 мая.

Читайте такжеМеню на Пасху 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдОдной из церковных традиций является окрашивание яиц - то есть создание крашенок. В настоящее время несложно красиво их оформить, ведь в магазинах продается большое количество разнообразных красителей и материалов для декорирования.

Однако самым популярным и простым способом все еще остается окрашивание яиц с помощью естественных настоев, в частности, луковой шелухи, свеклы, куркумы или чая "Каркаде".

Что важно знать перед окрашиванием яиц

Перед варкой яйца следует какое-то время подержать при комнатной температуре. Сделать это нужно, чтобы скорлупа не лопнула из-за резкого перепада температуры.

Также для того, чтобы скорлупа осталась целой, варить яйца стоит с добавлением соли.

Чтобы крашенки были красивого и равномерного цвета, яйца нужно промыть и обезжирить. Промыть можно с помощью мыла, а обезжирить – протерев спиртом.

Окрашенные яйца нужно обсушить и натереть растительным маслом, после чего тщательно отполировать их сухой хлопковой тряпкой. Благодаря этому пасхальные яйца получатся яркими и будто бы отполированными.

Окрашивание яиц в луковой шелухе

Рыжеватые, красные, темно-коричневые, бордовые – таких цветов яйца получаются благодаря луковой шелухе. Оттенок зависит от насыщенности отвара и времени варки.

Шелуху нужно промыть, поместить в кастрюлю и залить холодной водой. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить на медленном огне 30-40 минут.

Выключив огонь, кастрюлю нужно накрыть крышкой и оставить шелуху настаиваться примерно на 1 час. Затем луковый отвар надо процедить и посолить. Поместить в него яйца и варить 7-10 минут.

Пасхальные яйца с узорами

Красивые рисунки на пасхальных яйцах можно сделать, используя различные растения, подручные материалы или кружевную ткань.

Прекрасно для этого подойдут веточки и листочки, например, укропа или петрушки. Тогда пасхальные яйца будут коричневыми, а в тех местах, где были прикреплены листья, останутся ярко-желтые отпечатки.

В частности, надо взять заранее подготовленные яйца и нанести на них листья, цветы или кружево. Зафиксировав листочек (цветок, кружево и т. п) на яйце, нужно аккуратно поместить его в капрон или марлю. Капрон при этом должен быть плотно зафиксирован резинкой или ниткой, чтобы листик не съехал.

Положить яйца в емкость с разбавленным пищевым красителем или в отвар из луковой шелухи и варить столько, чтобы получить желаемую интенсивность цвета. Затем достать их, остудить в холодной воде. Снять капрон и обмыть водой.

Мраморная покраска в луковой шелухе

Луковую шелуху нужно нарезать как можно мельче различными геометрическими фигурками. Нарезать таким же образом обычную бумагу. Смешать шелуху и бумагу, поместив все в одну чашу.

Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникЯйца смочить водой, обвалять в смеси нарезанной шелухи и бумаги. Поместить их в подготовленную марлю или капрон. Края ткани плотно завязать или закрепить нитками: чем плотнее – тем четче получится рисунок.

Поместить в кастрюлю неиспользованную шелуху, залить ее водой и всыпать 1-2 столовые ложки соли. Положить туда заготовки и довести до кипения на среднем огне. Затем убавить огонь и варить 35-40 минут.

Достать яйца из кастрюли и поместить под проточную холодную воду. Снять с яиц капрон, просушить и смазать марлей, смоченной в растительном масле.

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Автор: Алина Вишневская