Праздник Собор архистратига Михаила посвящен главе войска небесного – архангелу Михаилу. Традиционно приходится на ноябрь.

Каждый год в ноябре православная церковь по традиции отмечает Собор Архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных. В народе этот праздник называют просто – Михайлов день.

Когда Михайлов день в 2020 году

Собор архистратига Михаила имеет фиксированную дату празднования. Каждый год христиане восточного обряда отмечают данный праздник 21 ноября.

Праздник был установлен в Лаодикии собором, который состоялся примерно в 363 году. Дата выбрана не случайно, ведь ноябрь является 9-м месяцем, если вести отсчет от марта, когда в древности начинался новый год. В ознаменование 9-ти ангельских чинов именно в этот день в ноябре установлен их праздник.

Кто такой архангел Михаил

Читайте такжеРождественский пост 2020: когда начинается, что нельзя есть и делатьАрхангел Михаил является главой небесных сил, то есть архистратигом. Согласно церковным канонам, он возглавляет все девять чинов ангелов и является главным воином в битве добра и зла. По преданию, именно архангел Михаил победил сатану, сбросив его и других падших духов с небес. Вооруженный мечом, он охраняет врата рая.

Собор – это соединение, совокупность всех святых ангелов во главе с архистратигом Михаилом, которые все вместе и единодушно славят Святую Троицу и служат Богу.

Архангел Михаил считается покровителем войска, он не раз являлся пророкам и спасал христиан от разных бед. Его также называют защитником душ умерших. Именно архистратиг Михаил на Страшном суде призовет трубным гласом мертвых из могил и будет молиться Господу об их прощении.

Традиции Михайлова дня

Наши предки прежде всего в этот день шли в церковь, где молились перед иконой архистратига Михаила с просьбой защитить от лукавого и темных сил.

Люди верили, что Михайлов день нужно проводить правильно, ни в коем случае не гневить архангела. Некоторые даже соблюдали пост, чтобы очиститься от греха перед этим праздником.

В праздник Собор архистратига Михаила люди старались помогать бедным и подавать милостыню. Примирение с теми, с кем человек находится в ссоре, считалось едва ли не лучшим делом этого дня.

Михайлов день – это светлый и веселый праздник. В давние времена на Михаила устраивались гуляния, походы в гости и пиры. Связано это с тем, что вскоре должен наступить многодневный Рождественский пост, когда нужно будет ограничить себя в еде и веселье.

Для украинцев этот день является особенным, ведь именно архангел Михаил считается покровителем украинской столицы – города Киева.

Что нельзя делать 21 ноября

В этот день не стоит выполнять серьезную работу – рубить топором, резать ножом. В народе верили, что это может разозлить архистратига Михаила, из-за этого в семье будут несчастья.

Совсем не приветствовалось у Михайлов день уныние.

Также в праздник Собор архистратига Михаила запрещено ссориться и повышать голос. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся и делать что-либо в корыстных целях.

Народные приметы на Михайлов день

Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениИней у Михайлов день обещает быстрый снег.

Ясная и солнечная погода 21 ноября – к морозной зиме.

Если в праздник Собор архистратига Михаила идет мокрый снег, то весна будет дождливой.

Утренний туман на Михайлов день предвещает скорую оттепель.

Если в этот день нет ветра и никаких осадков – скоро ударят морозы.

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Автор: Алина Вишневская