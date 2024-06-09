В эту дату отмечается Международный день друзей и День пускания мыльных пузырей.

Праздник 9 июня - Международный день друзей, День пускания мыльных пузырей, День Дональда Дака, Международный день архивов, Международный день нудиста, Международный день кельтского искусства, День расового единства, День южноафриканского футбола.

9 июня - 160-й день года (161-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 205 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

9 июня праздник отмечается в разных государствах - посмотрите, какие события встречают сегодня:

Видео дня

Фестиваль африканской диаспоры, День осведомленности о насилии в отношении женщин и детей, День детей, День прав писателей, День секса, День пирога с ревенем и клубникой, День приготовления еды - США .

. День геолога - Аргентина .

. День канадских рек - Канада .

. День святого Колумба - Ирландия .

. День матери - Люксембург .

. День отца - Бельгия, Австрия.

День героев - Уганда .

Относительно того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны 9 июня не отмечают никаких праздников - по желанию можно присоединиться к международным.

Важные события в истории 9 июня

1247 - итальянский путешественник францисканский монах Джованни да Плано Карпини вернулся в Киев после того, как первым из европейцев достиг столицы монгольской империи Каракорума.

1793 - запрещён ввоз рабов в Верхнюю Канаду.

1822 - в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.

1850 - во Франции запрещены клубы и публичные митинги.

1889 - на месте сожжения Джордано Бруно, в Риме, ему открыт памятник.

1904 - свой первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр.

1934 - вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

1969 - Брайан Джонс заявил о своём уходе из The Rolling Stones. Его заменил Мик Тейлор.

1978 - Церковь Иисуса Христа Святых последних дней разрешила темнокожим становиться священниками, запрет длился почти 150 лет.

1993 - на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Парк юрского периода".

Какой сегодня церковный праздник

По новому календарю, принятому ПЦУ, православные верующие могут отметить день памяти святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. По старому стилю христиане отмечают Дeнь пaмяти мучeницы Фeoдopы дeвы и мучeникa Дидимa вoинa, Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Фepaпoнтa, eпиcкoпa Capдийcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 9 июня

Наши предки верили, что 9 июня нужно хорошо поработать - приметы обещают, что все сделанное вернется сторицей, а если лениться, то высшие силы что-нибудь отнимут. Также желательно сегодня задобрить домового - оставить ему молоко и печенье где-нибудь за шкафом.

Народные приметы о погоде 9 июня:

облачное небо днем, но чистое вечером - к сухой погоде;

плохая погода 9 июня - такая же будет и осень;

грачи пасутся на траве - к дождю.

Категорически запрещено в эту дату "выносить сор из избы" во всех смыслах - нельзя подметать пол, выносить мусор и рассказывать кому-либо о своей личной жизни. Кроме того, нельзя обсуждать и других, иначе можно пострадать.

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