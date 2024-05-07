Народный праздник 8 мая: что нельзя делать мужчинам сегодня

Православная церковь Украины 8 мая по новому стилю чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова и преподобного Арсения Великого. По старому стилю в праздник сегодня чтят апостола и евангелиста Марка.
В народный праздник 8 мая наши предки сеяли зерновые культуры - рожь, пшеницу, овес, лен, подсолнечник. Перед посевом участок обязательно перекапывали от сорняков, а также удобряли скорлупой пасхальных яиц. Часто на поле приглашали священника, чтобы он окропил посевы священной водой.
Хозяйки в народный праздник 8 мая пекли пироги из пшеничной муки. Таким образом надеялись ускорить наступление лета и повысить урожайность растений. Выпечкой угощали всех родственников, а остатки пирогов закапывали на огороде. Хорошей приметой сегодня считается угостить пирогом незнакомца или нуждающегося.
Ещё одним обычаем этого народного праздника был сбор крапивы. Жгучую траву считали полезным лекарственным растением и мощным оберегом от нечисти. Пучок крапивы вешали над входной дверью, чтобы отпугнуть злые силы. Из листьев варили зеленый борщ, поскольку для обычного к этому периоду заканчивалась капуста.
В мае люди ожидали возвращения самых поздних перелетных птиц - ласточек, соловьев, кукушек и стрижей. Увидеть таких птиц сегодня или услышать их пение считается очень счастливой приметой. А если пернатые поселились возле дома, то в нем будет семейное счастье.
8 мая - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру энергичные, дружелюбные, активные. Они очень ответственно относятся к своим обязанностям и обещаниям. Имеют деловую хватку и хорошо разбираются в людях, могут убедить кого угодно. Очень сообразительные и быстро овладевают новыми навыками.
Что нельзя делать 8 мая
Если пришли гости, то не стоит отпускать их из дома с пустыми руками - дайте что-нибудь с собой в дорогу.
Мужчинам сегодня нельзя повышать голос на женщин, конфликтовать с ними и выяснять отношения, иначе будут неизбежны проблемы в личной жизни.
Неудачный день для свадьбы.
Нельзя заниматься стиркой, глажкой, ремонтом одежды и обуви сегодня.
Не распускайте слухи, не раскрывайте чужие секреты и не оговаривайте людей за их спиной, иначе испортится ваша репутация.
Приметы погоды 8 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если пошел дождь сегодня, то летом будет хороший урожай грибов, но на огородах будет много сорняков.
- Появились мухи и комары - заморозков больше не будет.
- В солнечный день закрылись цветки - скоро пойдет дождь.
- Какие растения опыляют пчелы, те летом уродятся.
- Яблони зацвели - пора сеять рожь и пшеницу.
- Ясный и солнечный день предвещает жаркое лето.
- Если утром на траве появилась роса, то в ближайшие дни будет жарко.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.