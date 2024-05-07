Народный праздник 8 мая: что нельзя делать мужчинам сегодня

Народный праздник 8 мая известен под названиями Иванов день, Иван Пшеничник, Марков день, Марк ключник.

Православная церковь Украины 8 мая по новому стилю чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова и преподобного Арсения Великого. По старому стилю в праздник сегодня чтят апостола и евангелиста Марка.

В народный праздник 8 мая наши предки сеяли зерновые культуры - рожь, пшеницу, овес, лен, подсолнечник. Перед посевом участок обязательно перекапывали от сорняков, а также удобряли скорлупой пасхальных яиц. Часто на поле приглашали священника, чтобы он окропил посевы священной водой.

Хозяйки в народный праздник 8 мая пекли пироги из пшеничной муки. Таким образом надеялись ускорить наступление лета и повысить урожайность растений. Выпечкой угощали всех родственников, а остатки пирогов закапывали на огороде. Хорошей приметой сегодня считается угостить пирогом незнакомца или нуждающегося.

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Ещё одним обычаем этого народного праздника был сбор крапивы. Жгучую траву считали полезным лекарственным растением и мощным оберегом от нечисти. Пучок крапивы вешали над входной дверью, чтобы отпугнуть злые силы. Из листьев варили зеленый борщ, поскольку для обычного к этому периоду заканчивалась капуста.

В мае люди ожидали возвращения самых поздних перелетных птиц - ласточек, соловьев, кукушек и стрижей. Увидеть таких птиц сегодня или услышать их пение считается очень счастливой приметой. А если пернатые поселились возле дома, то в нем будет семейное счастье.

8 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру энергичные, дружелюбные, активные. Они очень ответственно относятся к своим обязанностям и обещаниям. Имеют деловую хватку и хорошо разбираются в людях, могут убедить кого угодно. Очень сообразительные и быстро овладевают новыми навыками.

Что нельзя делать 8 мая

Если пришли гости, то не стоит отпускать их из дома с пустыми руками - дайте что-нибудь с собой в дорогу.

Мужчинам сегодня нельзя повышать голос на женщин, конфликтовать с ними и выяснять отношения, иначе будут неизбежны проблемы в личной жизни.

Неудачный день для свадьбы.

Нельзя заниматься стиркой, глажкой, ремонтом одежды и обуви сегодня.

Не распускайте слухи, не раскрывайте чужие секреты и не оговаривайте людей за их спиной, иначе испортится ваша репутация.

Приметы погоды 8 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если пошел дождь сегодня, то летом будет хороший урожай грибов, но на огородах будет много сорняков.

Появились мухи и комары - заморозков больше не будет.

В солнечный день закрылись цветки - скоро пойдет дождь.

Какие растения опыляют пчелы, те летом уродятся.

Яблони зацвели - пора сеять рожь и пшеницу.

Ясный и солнечный день предвещает жаркое лето.

Если утром на траве появилась роса, то в ближайшие дни будет жарко.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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