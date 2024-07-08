В эту дату отмечается День общения со Вселенной и День обнаруженных заначек.

Праздник 8 июля - День общения со Вселенной, День обнаруженных заначек, Всемирный день борьбы с аллергией, День "Снова стань ребенком", Всемирный день разоблачений, Международный день городских глашатаев.

8 июля - 189-й день года (190-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 176 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

8 июля праздник отмечается далеко не одной стране мира - узнайте, какие именно торжества встречают сегодня в разных государствах:

Видео дня

День черники, День десертного мороженого, День шоколада с миндалем, День видеоигр, День фруктового льда - США .

. Карнавальный понедельник - Сент-Винсент и Гренадины .

. День инвалидов и пожилых людей - Таджикистан .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких национальных торжеств, поэтому все желающие могут присоединиться к празднованию любого из международных.

Важные события в истории 8 июля

52 до н. э. - принятая дата основания Парижа (Лютеции).

1497 - первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе с Васко да Гама.

1796 - государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.

1889 - вышел первый номер газеты "The Wall Street Journal".

1901 - во Франции введено ограничение скорости движения автомобилей в городах - 10 км/ч.

1918 - в Киеве создан Государственный Сенат Украины.

1920 - британская колония Восточная Африка переименована в Кению.

1994 - в связи со смертью Ким Ир Сена упразднена должность Президента КНДР и учреждена должность Великого руководителя КНДР для действующего лидера Ким Чен Ира.

2008 - Чехия стала 18-м членом Европейского космического агентства.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю отмечают праздник 8 июля - день памяти великомученика Прокопия. По старому стилю христиане встречают день памяти преподобного Далмата Исетского, день памяти святых Петра и Февронии.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 8 июля

Православные верующие в эту дату посещают храмы и богослужения, церковные традиции и приметы подсказывают, что можно помолиться святым Петру и Февронии о благополучии в семье. В народе есть обычай, что если 8 июля провести помолвку или заключить брак, то пара будет жить в любви и согласии.

Народные приметы о погоде 8 июля:

мыши и свиньи едят сено - к плохому урожаю;

дует восточный ветер - скоро выпадут осадки;

радуга над водой - к дождю;

жаркий день - к скудному урожаю грибов.

Категорически нельзя 8 июля ссориться, ругаться, обижаться и находиться в унынии. Также лучше воздержаться от употребления спиртного. Приметы на 8 июля говорят, что сегодня запрещено ходить босыми ногами по траве, иначе можно получить проблемы со здоровьем.

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