Праздник 8 июля - День общения со Вселенной, День обнаруженных заначек, Всемирный день борьбы с аллергией, День "Снова стань ребенком", Всемирный день разоблачений, Международный день городских глашатаев.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 8 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 8 июля
8 июля - 189-й день года (190-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 176 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
8 июля праздник отмечается далеко не одной стране мира - узнайте, какие именно торжества встречают сегодня в разных государствах:
- День черники, День десертного мороженого, День шоколада с миндалем, День видеоигр, День фруктового льда - США.
- Карнавальный понедельник - Сент-Винсент и Гренадины.
- День инвалидов и пожилых людей - Таджикистан.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких национальных торжеств, поэтому все желающие могут присоединиться к празднованию любого из международных.
Важные события в истории 8 июля
- 52 до н. э. - принятая дата основания Парижа (Лютеции).
- 1497 - первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе с Васко да Гама.
- 1796 - государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.
- 1889 - вышел первый номер газеты "The Wall Street Journal".
- 1901 - во Франции введено ограничение скорости движения автомобилей в городах - 10 км/ч.
- 1918 - в Киеве создан Государственный Сенат Украины.
- 1920 - британская колония Восточная Африка переименована в Кению.
- 1994 - в связи со смертью Ким Ир Сена упразднена должность Президента КНДР и учреждена должность Великого руководителя КНДР для действующего лидера Ким Чен Ира.
- 2008 - Чехия стала 18-м членом Европейского космического агентства.
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие по новому календарю отмечают праздник 8 июля - день памяти великомученика Прокопия. По старому стилю христиане встречают день памяти преподобного Далмата Исетского, день памяти святых Петра и Февронии.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 8 июля
Православные верующие в эту дату посещают храмы и богослужения, церковные традиции и приметы подсказывают, что можно помолиться святым Петру и Февронии о благополучии в семье. В народе есть обычай, что если 8 июля провести помолвку или заключить брак, то пара будет жить в любви и согласии.
Народные приметы о погоде 8 июля:
- мыши и свиньи едят сено - к плохому урожаю;
- дует восточный ветер - скоро выпадут осадки;
- радуга над водой - к дождю;
- жаркий день - к скудному урожаю грибов.
Категорически нельзя 8 июля ссориться, ругаться, обижаться и находиться в унынии. Также лучше воздержаться от употребления спиртного. Приметы на 8 июля говорят, что сегодня запрещено ходить босыми ногами по траве, иначе можно получить проблемы со здоровьем.