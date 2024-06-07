В эту дату отмечается Всемирный день заботы и День незнакомой кофейни.

Праздник 7 июня - Всемирный день заботы, День незнакомой кофейни, Праздник кувыркальщиков, День июньского жука, Всемирный день безопасности пищевых продуктов, День краудфандинга, День пробной технологии.

7 июня - 158-й день года (159-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 207 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

7 июня праздник отмечается в разных государствах на всех уголках планеты - посмотрите, что празднуют сегодня:

Видео дня

День взаимного уважения между полицией и гражданами, День шоколадного мороженого, День штата Оклахома, День пончика, День "Обнимите атеиста", День видеомагнитофона - США .

. День республики - Испания .

. День молодежи - Маршалловы Острова.

День свободы выражения - Мексика .

. День коворкинга, День рыбы с картофелем фри - Великобритания .

. День флага - Перу .

. День хорватской дипломатии - Хорватия .

. День мучеников - Мальта .

. День журналиста - Аргентина .

. День труда - Багамы .

. День пехоты - Чили .

В Украине сегодня, 7 июня, не отмечают никаких праздничных дат, поэтому жители нашей страны могут отпраздновать любое международное торжество.

Важные события в истории 7 июня

1340 - в Голландии основан город Роттердам.

1498 - Христофор Колумб отправился в своё третье путешествие.

1776 - все английские колонии Америки, кроме Нью-Йорка, проголосовали за независимость.

1903 - в Берлине французский учёный Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония.

1919 - в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав.

1929 - в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан.

1938 - нацистское правительство Австрии объявило, что все желающие вступить в брак обязаны доказать своё арийское происхождение.

1946 - возобновление в Великобритании регулярного телевещания Би-би-си.

1960 - в Саудовской Аравии женщинам разрешено получать образование.

1965 - корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон по цене $995 - CV-2000.

1967 - израильтяне взяли под контроль Стену Плача в Иерусалиме.

1991 - Верховный Совет Украинской ССР принял решение о переподчинении республике союзных предприятий на её территории.

Какой сегодня церковный праздник

По новому стилю православные верующие отмечают день памяти священномученика Феодота Анкирского. По старому стилю сегодня христиане чтут день памяти cвятитeля Иннoкeнтия, apxиeпиcкoпa Χepcoнcкoгo и Тaвpичecкoгo, cвящeннoмучeникa Фepaпoнтa Кипpcкoгo и Тpeтьe oбpeтeниe глaвы Пpeдтeчи и Кpecтитeля Гocпoдня Иoaннa.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 7 июня

Православные верующие чтут традиции и приметы 7 июня, которые заверяют, что необходимо в эту дату помолиться Иоанну Предтече о здоровье для близких и благополучии в делах. Также сегодня принято сеять поздние зерновые, тыкву, дыни и кабачки, высаживать капусту.

Народные приметы о погоде 7 июня:

рябина не цветет - осень будет поздней;

пчелы далеко от ульев - к погожим дням;

сильный ветер - к хорошему урожаю подсолнечника.

Категорически запрещено 7 июня надевать одежду черного или серого цвета - притянете беды. Нельзя и выносить мусор, так как вместе с ненужными предметами можно убрать счастье из дома. Ссориться и обижаться тем более не стоит, как и плевать на землю - это считается грехом.

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