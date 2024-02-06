Народный праздник 7 февраля известен под названиями День Луки, Григорьев день, Григорий-весноуказатель, Григорий Богослов.

Православная церковь Украины 7 февраля по новому стилю чтит память греческого святого преподобного Луки Елладского. По старому стилю 7 февраля чтили поэта и философа Григория Богослова.

В день Луки украинцы ели лук в разном виде - жарили, запекали, тушили. Популярным блюдом дня были пирожки, галушки или вареники с луком и салом. Блюдо раздавали всем членам семьи, а часть оставляли за порогом для умерших родных. По приметам, человек, который сегодня отведает лука, будет на весь год защищен от болезней.

В сегодняшний народный праздник у наших предков было принято чтить умерших родственников. По возможности день посвящали посещению кладбища, уборке могилы и молитве за упокой души.

Видео дня

По старому стилю в народный праздник 7 февраля отмечали день Григория Богослова, который посвящали добрым делам и благотворительности, а также благодарили за добро близких людей. При этом о своих поступках, по поверьям, никому рассказывать не стоит. И тогда хорошее дело вернется в двойном размере.

Этот праздник удачен для одиноких людей. У них возрастает шанс найти вторую половинку.

Сегодняшняя дата считается очень удачной для приготовления любых чаев и отваров из целебных трав. В праздник 7 февраля хозяйки доставали засушенные с лета лечебные растения и коренья, и готовили из них настойки для лечения болезней.

7 февраля - знак Зодиака

Рожденный 7 февраля человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня по характеру творческие, открытые к изменениям, активные и неусидчивые. У них необычные мышление. Эти люди хорошо разбираются в людской психологии, тонко чувствуют чужие эмоции. Могут и хорошо утешить, и очень больно обидеть. Рожденные 7 февраля люди - преданные друзья, всегда готовые прийти на помощь.

Что нельзя делать 7 февраля

В праздник сегодня не рассказывайте никому свой сон, если приснилось что-то приятное, иначе он не сбудется.

Категорически запрещено хвастаться своими поступками и достатком, а также принижать других людей.

Всё загаданное в день Григория сбывается, поэтому будьте очень осторожны с загадыванием желаний.

Нельзя оскорблять умерших близких в этот день.

Неудачный день для свадьбы.

Будьте осторожны во время спортивных занятий и физического труда. Не поднимайте тяжелые вещи и не перенапрягайтесь сегодня, поскольку повышается риск растяжений и травм.

Переедать в этот день - к болезням в желудке. После приёма пищи лучше остаться слегка голодным.

Приметы погоды 7 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

В полдень поднялся сильный ветер - к хорошему урожаю однолетних культур.

Облака синего цвета сулят потепление.

Если птицы больше поют, то стоит ждать оттепели.

Небо во время заката алое - к сильному и холодному ветру.

Если пошел снег или дождь, то март будет мокрым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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