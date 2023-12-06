Народный праздник 7 декабря известен под названиями Амвросимов день, Катерина Санница, Екатеринин день.

Православная церковь Украины 7 декабря по новому стилю чтит память епископа Амвросия Медиоланского, преподобного Павла Послушного и постника Иоанна из Киево-Печерских Ближних пещер.

По старому стилю 7 декабря чтят мученицу Екатерину Александрийскую. Легенда гласит, что она была избрана невестой Христа.

Наши предки в Екатеринин день занимались гаданиями. Девушки пытались предсказать личность суженого или дату свадьбы. Популярным было гадание на вишневой ветке, которую ставили в вазу с водой. Если к Рождеству она зацветет, то в следующем году девушка выйдет замуж. А в ночь с 6 на 7 декабря может присниться суженый.

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В народный праздник 7 декабря дети и молодежь наслаждались снежной погодой: играли в снежки, лепили снеговика и катались на санях. Взрослые ходили на зимние ярмарки, закупались дровами и теплой одеждой.

Праздник 7 декабря считается счастливым для молодоженов. По давним верованиям, возлюбленные для крепкого и счастливого брака должны провести день вместе.

Девушки 7 декабря занимались рукоделием - шили себе приданное к будущей свадьбы. Этот народный праздник считается очень удачным для любого шитья и вышивания.

7 декабря - знак Зодиака

Рожденный 7 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. У именинников этого дня веселый и оптимистичный, но обидчивый характер. Они очень упорны в достижении своих целей, легко загораются новыми идеями и полностью отдаются любимому делу. При этом в быту могут быть ленивыми. Рожденные 7 декабря люди плохо понимают чужие эмоции, но склонны к состраданию. Одинаково требовательны к себе и к близким.

Что нельзя делать 7 декабря

В этот день нельзя игнорировать советы и предупреждения от родных людей. Они будут говорить мудрые и полезные для вас вещи.

Не стоит проводить этот день в одиночестве, без общения с родными и друзьями, иначе отношения могут ухудшиться.

Плакать, грустить и вспоминать старые невзгоды в день Амвросия - к частым слезам в следующем году.

7 декабря нельзя принимать подарки от незнакомцев и малознакомых людей, а также позволять детям брать угощения от незнакомцев.

Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты сегодня, поскольку продолжается Рождественский пост.

Приметы погоды 7 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Оттепель или туман в этот день предвещают сильное похолодание к Рождеству.

Если небо ясное, то зима будет холодной.

Луны ночью не видно - к гололеду на улицах.

Вороны громко каркают - к дождю.

Если облака быстро плывут, то скоро будет ветреная погода.

Легкий и сухой снег предвещает сухое лето, мокрый снег - к дождливому лету.

Если днем не видно солнца за облака, то следующие дни будут снежными.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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