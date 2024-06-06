В эту дату отмечается День рождения электрического утюга и День тетриса.

Праздник 6 июня - День рождения электрического утюга, День тетриса, День рисования драконов, Всемирный день борьбы с вредителями, День гордости атеиста.

6 июня - 157-й день года (158-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 208 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

5 июня праздник отмечается в разных странах, у каждого государства он свой. Предлагаем изучить некоторые из торжеств:

Видео дня

День высшего образования, День осведомленности о голоде, День самогона, День очков, День игрушки Йо-Йо, День пирога с яблочным пюре, День физических упражнений в садоводстве - США .

. День финансовой полиции - Казахстан .

. День учителя - Боливия .

. Национальный день - Швеция .

. День высадки союзников в Нормандии - Франция .

. День поминовения - Южная Корея.

День штата Квинсленд - Австралия .

. День инженерного дела - Аргентина .

. День слабовидящих людей - Германия .

. День брата - Япония .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 6 июня отмечается День журналиста.

Важные события в истории 6 июня

1664 - Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.

1919 - прекратила существование Республика Прекмурье (восточная Словения).

1933 - в городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.

1942 - первый прыжок с парашютом из синтетической ткани.

1944 - высадка войск союзников в Нормандии, начало крупнейшей амфибийной операции в военной истории, открытие Второго фронта.

1962 - Джордж Мартин, продюсер фирмы EMI, прослушал The Beatles с Питом Бестом за барабанами. В следующем месяце Мартин подписал контракт группы с фирмой "Parlophone" и оставался их продюсером всё время существования группы.

1998 - на канале HBO вышел первый эпизод телесериала "Секс в большом городе".

Какой сегодня церковный праздник

По новому календарю, утвержденному ПЦУ, верующие в Украине отмечают День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского. Верующие, которые не перешли на новый календарь, могут Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Cимeoнa Cтoлпникa, Дивнoгopцa и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Никиты, cтoлпникa Пepeяcлaвcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 6 июня

Наши предки в старину 6 июня срывали ветви шиповника и приносили в дом - приметы, связанные с дикой розой, помогали выгнать нечистую силу. Женщины до рассвета умывались водой с лепестками этого растения - считалось, что так можно продлить молодость и красоту.

Народные приметы о погоде 6 июня:

утром пахнет трава - скоро выпадут осадки;

цветет шиповник - холодов не будет до осени, а также можно идти на окуня;

ветер дует по течению воды - к теплым дням и солнечной погоде.

Запреты в этот день касаются человека напрямую - 6 июня нельзя затевать масштабную стирку или принимать ванную. Те, кто нарушит запрет, навлекут на себя многие беды. Также не стоит срывать любые цветы, кроме ветвей шиповника, и ставить в вазу - букет не проживет долго.

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