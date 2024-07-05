Народный праздник 6 июля известен под названиями Сысоев день, Аграфена Купальница.

Православная церковь Украины 6 июля по новому стилю чтит память преподобного Сысоя Великого и преподобной Юлиании Ольшанской. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученицу Агрипинну.

По старому стилю в народный праздник 6 июля отмечается канун Ивана Купала. Украинцы в эту дату готовились встречать купальскую ночь. В центре села украшали большое купальское дерево, а также складывали большую кучу хвороста для разжигания огня.

Девушки в этот народный праздник плели венки из полевых цветов, по которым гадали на судьбу и суженых. Венки были не только предметом для ритуалов, но также считались мощным оберегом дома от нечисти. Их вешали над входной дверью или у ворот.

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Праздник 6 июля известен под названием Аграфена Купальница. В этот день всей семьей отправлялись купаться в ближайший водоем. Согласно приметам, сегодня для крепкого здоровья обязательно стоит искупаться или хотя бы умыться из ручья, а также пройтись босиком по росе.

Счастливым сегодняшний день считается для сбора лекарственных трав и цветов. Такие растения принесут двойную пользу.

6 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру целеустремленные и амбициозные. Добиваться успеха им мешает неуверенность в себе и нестабильная самооценка. Для них очень важно чувствовать поддержку близких. Рожденные 6 июля люди способны на удивительные поступки, если кто-то в них верит.

Что нельзя делать 6 июля

В этот день нельзя злоупотреблять спиртными напитками и переедать - испортите желудок.

Под запретом сегодня зависть, ревность, мстительность. Не желайте никому дурного, иначе пожелание вернется к вам бумерангом.

Неудачный день для рыбалки.

Не берите и не давайте деньги в долг, иначе будете до конца жизни в долгах.

Категорически запрещено вредить природе, топтать траву, мусорить, плевать на землю, рубить деревья, обижать животных. Такие действия навлекут на вас большую беду.

Приметы погоды 6 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если днем не видно пауков, пчел и муравьев, то ожидается дождь.

Вечерняя роса сулит жару в следующие дни.

Лягушки громко квакают - к ухудшению погоды.

Луна ночью скрывается за тучами или туманом - к ветреной и влажной погоде.

Водяные лилии закрыли цветки - к осадкам.

Если прошел дождь, то ещё в течение недели будет дождливо.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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