В эту дату отмечается отмечается Праздник резиновых уточек в ванной и День солнечных зайчиков.

Праздник 5 июня - День солнечных зайчиков, Праздник резиновых уточек в ванной, Всемирный день бега, Всемирный день охраны окружающей среды, Праздник популярных заблуждений, Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулярным рыбным промыслом, День персонального компьютера Apple II, Дeнь тeплoвoгo aэpocтaтa, Дeнь мoнгoльфьepa, Всемирный день против видовой дискриминации.

5 июня - 156-й день года (157-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 209 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

5 июня праздник отмечается в разных странах мира - посмотрите, какие важные торжества есть сегодня:

Видео дня

День портных, День кетчупа, День позитивных отношений, Пряничный день, День сосиски в ролле, День вегетарианского бутерброда - США .

. День Иерусалима "Йом Йерушалаим" - Израиль .

. День эколога - Казахстан .

. День Конституции - Дания, Фареры.

День памяти святой Рипсимэ - Армения .

. День работников водного хозяйства и мелиорации - Азербайджан .

. День отца - Дания .

. День учителя - Румыния .

. День посадки деревьев - Новая Зеландия.

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны 5 июня не отмечают никаких торжеств, поэтому по желанию могут присоединиться к любому из международных.

Важные события в истории 5 июня

1224 - основан Неаполитанский университет имени Фридриха II.

1806 - Луи Бонапарт провозгласил создание королевства Голландии.

1849 - Дания провозглашена конституционной монархией, учреждён двухпалатный парламент, формируемый на основе всеобщих выборов.

1873 - под нажимом Англии закрыт Занзибарский рынок рабов, самый большой в мире.

1876 - проведено первое заседание Верховного суда Канады.

1940 - в Канаде запрещена деятельность 16 организаций, включая фашистов и коммунистов.

1947 - госсекретарь США Джордж Маршалл произнёс речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название "план Маршалла".

1950 - Президент США Трумэн подписал закон о выделении 3,121 миллиарда долларов на американскую помощь иностранным государствам (включая план Маршалла).

1957 - исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер предлагает АМА проверять атлетов на допинг.

1968 - после победы на первичных президентских выборах в Калифорнии смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди, скончавшийся на следующие сутки.

1977 - в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

1981 - учёными американского Центра по контролю заболеваний был открыт и впервые описан вирус иммунодефицита человека.

2006 - Сербия провозгласила независимость. Государственный союз Сербии и Черногории окончательно ликвидирован.

2009 - суд Калифорнии вынес смертный приговор Реймонду Ли Ойлеру, совершившему 20 поджогов лесов.

2010 - в Португалии вступил в силу закон об однополых браках.

Какой сегодня церковный праздник

По новому стилю православные верующие отмечают праздник 5 июня - Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца. По старому стилю христиане встречают День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 5 июня

Традиции и приметы наших предков гласят, что этот день - последний для высадки огурцов. В старину крестьяне проводили специальный обряд - ели вареные яйца, потом завязывали глаза и приступали к посеву семян. Считалось, что если нарушить условия ритуала, то огурцы не взойдут.

Народные приметы о погоде 5 июня:

много оводов - к богатому урожаю огурцов;

цветет боярышник - зима окажется суровой;

сильный запах травы утром - к дождю;

комары и мошки вьются столбами - к хорошей погоде.

Категорически запрещено 5 июня переезжать на новое место жительства или отправляться в путешествие. В первом случае смена дома принесет жильцам только беды, во втором - в дороге может случиться неприятность. Приметы гласят, что любые ремонтные работы 5 июня закончатся крахом - скоро придется все делать снова.

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