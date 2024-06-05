Праздник 5 июня - День солнечных зайчиков, Праздник резиновых уточек в ванной, Всемирный день бега, Всемирный день охраны окружающей среды, Праздник популярных заблуждений, Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулярным рыбным промыслом, День персонального компьютера Apple II, Дeнь тeплoвoгo aэpocтaтa, Дeнь мoнгoльфьepa, Всемирный день против видовой дискриминации.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 5 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 5 июня
5 июня - 156-й день года (157-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 209 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
5 июня праздник отмечается в разных странах мира - посмотрите, какие важные торжества есть сегодня:
- День портных, День кетчупа, День позитивных отношений, Пряничный день, День сосиски в ролле, День вегетарианского бутерброда - США.
- День Иерусалима "Йом Йерушалаим" - Израиль.
- День эколога - Казахстан.
- День Конституции - Дания, Фареры.
- День памяти святой Рипсимэ - Армения.
- День работников водного хозяйства и мелиорации - Азербайджан.
- День отца - Дания.
- День учителя - Румыния.
- День посадки деревьев - Новая Зеландия.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны 5 июня не отмечают никаких торжеств, поэтому по желанию могут присоединиться к любому из международных.
Важные события в истории 5 июня
- 1224 - основан Неаполитанский университет имени Фридриха II.
- 1806 - Луи Бонапарт провозгласил создание королевства Голландии.
- 1849 - Дания провозглашена конституционной монархией, учреждён двухпалатный парламент, формируемый на основе всеобщих выборов.
- 1873 - под нажимом Англии закрыт Занзибарский рынок рабов, самый большой в мире.
- 1876 - проведено первое заседание Верховного суда Канады.
- 1940 - в Канаде запрещена деятельность 16 организаций, включая фашистов и коммунистов.
- 1947 - госсекретарь США Джордж Маршалл произнёс речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название "план Маршалла".
- 1950 - Президент США Трумэн подписал закон о выделении 3,121 миллиарда долларов на американскую помощь иностранным государствам (включая план Маршалла).
- 1957 - исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер предлагает АМА проверять атлетов на допинг.
- 1968 - после победы на первичных президентских выборах в Калифорнии смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди, скончавшийся на следующие сутки.
- 1977 - в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.
- 1981 - учёными американского Центра по контролю заболеваний был открыт и впервые описан вирус иммунодефицита человека.
- 2006 - Сербия провозгласила независимость. Государственный союз Сербии и Черногории окончательно ликвидирован.
- 2009 - суд Калифорнии вынес смертный приговор Реймонду Ли Ойлеру, совершившему 20 поджогов лесов.
- 2010 - в Португалии вступил в силу закон об однополых браках.
Какой сегодня церковный праздник
По новому стилю православные верующие отмечают праздник 5 июня - Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца. По старому стилю христиане встречают День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 5 июня
Традиции и приметы наших предков гласят, что этот день - последний для высадки огурцов. В старину крестьяне проводили специальный обряд - ели вареные яйца, потом завязывали глаза и приступали к посеву семян. Считалось, что если нарушить условия ритуала, то огурцы не взойдут.
Народные приметы о погоде 5 июня:
- много оводов - к богатому урожаю огурцов;
- цветет боярышник - зима окажется суровой;
- сильный запах травы утром - к дождю;
- комары и мошки вьются столбами - к хорошей погоде.
Категорически запрещено 5 июня переезжать на новое место жительства или отправляться в путешествие. В первом случае смена дома принесет жильцам только беды, во втором - в дороге может случиться неприятность. Приметы гласят, что любые ремонтные работы 5 июня закончатся крахом - скоро придется все делать снова.