Праздник 4 июля - День отдыха от праздников, День Алисы в Стране чудес, День невидимости, День джекфрута.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 4 июля
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 4 июля
4 июля - 185-й день года (186-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 180 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
4 июля праздник отмечается в разных странах - предлагаем узнать, какие интересные даты встречают сегодня другие государства:
День жареных ребрышек, День независимости от мяса, День деревенщины, День приготовления яичницы на тротуаре, Дни Тома Сойера, День кантри-музыки, День барбекю, День независимости, День салата "Цезарь" - США.
День груши - Япония.
День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны - Латвия.
День Гарибальди - Италия.
День сельского врача - Аргентина.
День архитектора - Венесуэла.
День освобождения - Руанда.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - жители нашей страны в эту дату отмечают День национальной полиции и День судебного эксперта.
Важные события в истории 4 июля
- 1631 - в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.
- 1776 - подписана Декларация независимости США.
- 1862 - во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку "Алиса в Стране чудес".
- 1865 - в издательстве "Macmillan and Co" вышло первое издание книги Льюиса Кэррола "Алиса в Стране чудес".
- 1876 - в Сан-Франциско открылась первая в мире выставка электротехнических товаров.
- 1892 - в государстве Самоа произошло два 4 июля подряд, поскольку по распоряжению короля Самоа перешло в часовой пояс, находящийся на 24 часа назад - к востоку от линии перемены дат, чтобы облегчить торговлю с США.
- 1946 - признана независимость Филиппин.
- 1958 - Харьковский тракторный завод выпустил свой 500-тысячный трактор.
- 1960 - на флаге США прибавлена 50-я звезда в честь присоединения Гавайских островов.
- 1969 - 140 тысяч человек собрались на поп-фестиваль в Атланте, чтобы увидеть "Led Zeppelin" и Дженис Джоплин.
- 1982 - спустя три года после развода с первой женой Оззи Осборн женился вторично на Шэрон Арден, дочери своего менеджера. Сегодня у них трое детей, а Шэрон стала его личным менеджером.
Какой сегодня церковный праздник
Сегодня, 4 июля, по новому стилю и календарю ПЦУ православные верующие отмечают день памяти святителя Андрея, епископа Критского, и преподобной Марты. По старому стилю в эту дату христиане празднуют пpaздник oбpeтeния мoщeй пpeпoдoбнoгo Мaкcимa Гpeкa, пpaздник Мapьинoгopcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи и день пaмяти cвятoгo мучeникa Иулиaнa Тapcийcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 4 июля
Приметы гласят, что 4 июля нужно много трудиться по дому и на огороде - считается, что в эту дату лениться не стоит, лучше "собраться с мыслями" и как следует поработать. Наши предки собирали 4 июля липовый цвет, так как он обладал целебной силой.
Народные приметы о погоде 4 июля;
- гром гремит долго - к продолжительному ненастью;
- листья папоротника скручиваются вниз - к ясной погоде;
- после дождя появилось солнце - скоро снова пойдет дождь;
- лягушки прыгают вдоль берега - к дождю.
Категорически запрещено 4 июля рубить липовые деревья и обрывать липовый цвет. Также не стоит лениться и избегать работы. Православные приметы запрещают обманывать близких даже в мелочах.