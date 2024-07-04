В эту дату отмечается День отдыха от праздников и День Алисы в Стране чудес.

Праздник 4 июля - День отдыха от праздников, День Алисы в Стране чудес, День невидимости, День джекфрута.

4 июля - 185-й день года (186-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 180 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

4 июля праздник отмечается в разных странах - предлагаем узнать, какие интересные даты встречают сегодня другие государства:

Видео дня

День жареных ребрышек, День независимости от мяса, День деревенщины, День приготовления яичницы на тротуаре, Дни Тома Сойера, День кантри-музыки, День барбекю, День независимости, День салата "Цезарь" - США.

День груши - Япония.

День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны - Латвия.

День Гарибальди - Италия.

День сельского врача - Аргентина.

День архитектора - Венесуэла.

День освобождения - Руанда.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - жители нашей страны в эту дату отмечают День национальной полиции и День судебного эксперта.

Важные события в истории 4 июля

1631 - в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.

1776 - подписана Декларация независимости США.

1862 - во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку "Алиса в Стране чудес".

1865 - в издательстве "Macmillan and Co" вышло первое издание книги Льюиса Кэррола "Алиса в Стране чудес".

1876 - в Сан-Франциско открылась первая в мире выставка электротехнических товаров.

1892 - в государстве Самоа произошло два 4 июля подряд, поскольку по распоряжению короля Самоа перешло в часовой пояс, находящийся на 24 часа назад - к востоку от линии перемены дат, чтобы облегчить торговлю с США.

1946 - признана независимость Филиппин.

1958 - Харьковский тракторный завод выпустил свой 500-тысячный трактор.

1960 - на флаге США прибавлена 50-я звезда в честь присоединения Гавайских островов.

1969 - 140 тысяч человек собрались на поп-фестиваль в Атланте, чтобы увидеть "Led Zeppelin" и Дженис Джоплин.

1982 - спустя три года после развода с первой женой Оззи Осборн женился вторично на Шэрон Арден, дочери своего менеджера. Сегодня у них трое детей, а Шэрон стала его личным менеджером.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 4 июля, по новому стилю и календарю ПЦУ православные верующие отмечают день памяти святителя Андрея, епископа Критского, и преподобной Марты. По старому стилю в эту дату христиане празднуют пpaздник oбpeтeния мoщeй пpeпoдoбнoгo Мaкcимa Гpeкa, пpaздник Мapьинoгopcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи и день пaмяти cвятoгo мучeникa Иулиaнa Тapcийcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 4 июля

Приметы гласят, что 4 июля нужно много трудиться по дому и на огороде - считается, что в эту дату лениться не стоит, лучше "собраться с мыслями" и как следует поработать. Наши предки собирали 4 июля липовый цвет, так как он обладал целебной силой.

Народные приметы о погоде 4 июля;

гром гремит долго - к продолжительному ненастью;

листья папоротника скручиваются вниз - к ясной погоде;

после дождя появилось солнце - скоро снова пойдет дождь;

лягушки прыгают вдоль берега - к дождю.

Категорически запрещено 4 июля рубить липовые деревья и обрывать липовый цвет. Также не стоит лениться и избегать работы. Православные приметы запрещают обманывать близких даже в мелочах.

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