Праздник 30 июня - День разбрасывания монеток, Международный день Сейлор Мун, Всемирный день социальных сетей, Международный день астероида.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 30 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 30 июня
30 июня - 181-й день года (182-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 184 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
Сегодня, 30 июня праздник отмечается во многих странах мира - предлагаем узнать подробнее, что и где встречают в эту дату:
- День влюбленных - Азербайджан.
- День учителя - Доминикана.
- День военно-морского флота - Израиль.
- День отца - Гаити.
- День хижины, День прикида, День наблюдения за метеоритами, День потомков, День коктейля "Май Тай" - США.
- День провозглашения независимости от Бельгии - Конго.
- День филиппино-испанской дружбы - Филиппины.
- День подписания мирного договора - Индия.
- День армии - Гватемала.
- День всеобщей молитвы - ЦАР.
- Годовщина протестов 30 июня - Египет.
- День революции - Судан.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране нет 30 июня никаких национальных торжеств, поэтому все желающие могут отметить любой другой международный праздник.
Важные события в истории 30 июня
- 1810 - Наполеон включил оккупированную Голландию в состав Французской империи.
- 1889 - на Парижской мирной конференции основан Межпарламентский союз.
- 1894 - в Лондоне открыт знаменитый Тауэрский мост, Корея объявила независимость от Китая.
- 1905 - Альберт Эйнштейн в статье "Об электродинамике движущихся тел" изложил основы Специальной теории относительности
- 1910 - закончена укладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой.
- 1936 - напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл "Унесённые ветром".
- 1941 - Английские учёные доложили своему правительству о возможности создания атомной бомбы, Акт провозглашения Украинского государства.
- 1947 - в Берхтесгадене начало работу украинское Научное общество имени Тараса Шевченко.
- 1948 - учёные Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из "Bell Laboratories" объявили о создании транзистора.
- 1960 - добившаяся независимости бывшая колония Бельгии провозгласила себя Республикой Конго.
- 1964 - получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.
- 1992 - принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и автономной республики Крым.
Какой сегодня церковный праздник
30 июня православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают Собор 12-ти апостолов. По старому стилю в эту дату христиане встречают Праздник иконы Божией Матери "Избавление от бед страждущих", "Нерушимая стена" и "Животодательница". Также церковный праздник 30 июня - день памяти святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, день памяти священномученика Аверкия Северовостокова.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 30 июня
Наши предки в эту дату устраивали ярмарки и народные гуляния. Приметы гласили, что если 30 июня разжечь костер возле реки, петь, плясать и готовить блюда из яиц, то весь год будете счастливыми и здоровыми.
Народные приметы о погоде 30 июня:
- заря яркого цвета - будет хороший урожай;
- радуга вечером - погода наладится;
- дождевые черви появились на поверхности земли - к дождю;
- сильный ливень - зима будет снежной.
Категорически запрещают приметы 30 июня давать деньги взаймы - поссоритесь с человеком. Также не стоит весь день проводить дома в одиночестве - можете нагнать тоску. Ни в коем случае нельзя вступать в любые конфликты, ссориться, ругаться и выяснять отношения.