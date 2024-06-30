В эту дату отмечается День разбрасывания монеток и Международный день Сейлор Мун.

Праздник 30 июня - День разбрасывания монеток, Международный день Сейлор Мун, Всемирный день социальных сетей, Международный день астероида.

30 июня - 181-й день года (182-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 184 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

Сегодня, 30 июня праздник отмечается во многих странах мира - предлагаем узнать подробнее, что и где встречают в эту дату:

Видео дня

День влюбленных - Азербайджан .

. День учителя - Доминикана .

. День военно-морского флота - Израиль .

. День отца - Гаити .

. День хижины, День прикида, День наблюдения за метеоритами, День потомков, День коктейля "Май Тай" - США .

. День провозглашения независимости от Бельгии - Конго .

. День филиппино-испанской дружбы - Филиппины .

. День подписания мирного договора - Индия .

. День армии - Гватемала .

. День всеобщей молитвы - ЦАР .

. Годовщина протестов 30 июня - Египет .

. День революции - Судан .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране нет 30 июня никаких национальных торжеств, поэтому все желающие могут отметить любой другой международный праздник.

Важные события в истории 30 июня

1810 - Наполеон включил оккупированную Голландию в состав Французской империи.

1889 - на Парижской мирной конференции основан Межпарламентский союз.

1894 - в Лондоне открыт знаменитый Тауэрский мост, Корея объявила независимость от Китая.

1905 - Альберт Эйнштейн в статье "Об электродинамике движущихся тел" изложил основы Специальной теории относительности

1910 - закончена укладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой.

1936 - напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл "Унесённые ветром".

1941 - Английские учёные доложили своему правительству о возможности создания атомной бомбы, Акт провозглашения Украинского государства.

1947 - в Берхтесгадене начало работу украинское Научное общество имени Тараса Шевченко.

1948 - учёные Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из "Bell Laboratories" объявили о создании транзистора.

1960 - добившаяся независимости бывшая колония Бельгии провозгласила себя Республикой Конго.

1964 - получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

1992 - принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и автономной республики Крым.

Какой сегодня церковный праздник

30 июня православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают Собор 12-ти апостолов. По старому стилю в эту дату христиане встречают Праздник иконы Божией Матери "Избавление от бед страждущих", "Нерушимая стена" и "Животодательница". Также церковный праздник 30 июня - день памяти святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, день памяти священномученика Аверкия Северовостокова.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 30 июня

Наши предки в эту дату устраивали ярмарки и народные гуляния. Приметы гласили, что если 30 июня разжечь костер возле реки, петь, плясать и готовить блюда из яиц, то весь год будете счастливыми и здоровыми.

Народные приметы о погоде 30 июня:

заря яркого цвета - будет хороший урожай;

радуга вечером - погода наладится;

дождевые черви появились на поверхности земли - к дождю;

сильный ливень - зима будет снежной.

Категорически запрещают приметы 30 июня давать деньги взаймы - поссоритесь с человеком. Также не стоит весь день проводить дома в одиночестве - можете нагнать тоску. Ни в коем случае нельзя вступать в любые конфликты, ссориться, ругаться и выяснять отношения.

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