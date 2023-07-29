Народный праздник 30 июля известен под названиями Марина с Лазарем, Маринин день.

Православная церковь 30 июля чтит память великомученицы Марины Антиохийской и монаха Лазаря Галисийского.

В день Марины часто идут дожди с грозами. При этом гроза в этот народный праздник считается очень опасной для здоровья. Смотреть на молнии в Маринин день ни в коем случае нельзя, иначе испортите зрение. И вообще в такую погоду нельзя находится на улице. Также грозы 30 июля считаются очень губительными для урожая и пожароопасными для домов.

Наши предки в народный праздник 30 июля без надобности старались не выходить из дома. Мужчины в этот день убирали погреб и подготавливали его для хранения урожая. Женщины заготавливали закрутки, а девушки посвящали день рукоделию. В давние времена считалось, что каждая украинка должна вышить себе рушник к свадьбе. Если она не успевала или не умела, то ей помогали старшие родственницы, иначе невесту посчитают неумехой и она опозорит семью.

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В праздник 30 июля наши предки чтили море. В этот день невероятно полезной для здоровья считалась рыба, особенно морская. Рыбные блюда обязательно присутствовали на столе. Для хорошего самочувствия и здорового желудка обязательно стоит поесть рыбы в этот день, особенно беременным и кормящим женщинам.

Рожденный человек 30 июля по знаку Зодиака - Лев. Именинник этого дня очень упорный и целеустремленный. Он преодолевает любые трудности и никогда не опускает руки. Имеет талант склонять людей к выгодным для себя решениям, благодаря чему успешен в бизнесе и переговорах. Также у него хорошо получается решать конфликты и мирить друзей.

Что нельзя делать 30 июля

30 июля - неудачный день для любовных дел. Не стоит в эту дату свататься, играть свадьбу, признаваться в любви и ходить на свидания. Не стоит обсуждать масштабные планы со своей половинкой, иначе они не сбудутся.

Если началась гроза, то ни в коем случае нельзя выходить на улицу, открывать окна, разговаривать по телефону. Грозы в этот день крайне опасные. Категорически нельзя смотреть на грозу, иначе зрение испортится.

Дата 30 июля в целом не подходит для начинаний. Новые дела обречены на провал. Также не рекомендуется делать крупные покупки в этот день.

Не давайте вещи и деньги в долг, если хотите, чтобы вам вернули одолженное.

Если в ночь с 29 на 30 июля приснился кошмар - не рассказывайте его никому, иначе плохой сон сбудется.

Приметы погоды 30 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если у воды появилось много ящериц и стрекоз, то погода в ближайшие дни будет дождливой.

Если день жаркий и солнечный, то такая погода продлится ещё 7 дней.

Гроза в эту дату предвещает частые грозы в августе и хороший урожай зерновых.

Насекомые беспокойно себя ведут и сильно жалятся - скоро погода испортится.

Если на калине появилось много ягод, то стоит ждать холодной и снежной зимы.

В течение дня часто меняется погода - к переменчивому августу.

Если на деревьях видны желтые листья, то осень в этом году будет ранней.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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