Народный праздник 3 июля известен под названиями Маковый день, Мокий и Демид, Мефодий Перепелятник.

Православная церковь Украины 3 июля чтит память мучеников Якинфа, Диомида, Мокия и Марка, а также патриарха Анатолия Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня чтят священномученика Мефодия Патарского.

В народный праздник 3 июля у охотников было принято ловить перепелов - причем именно голыми руками, а не с помощью оружия и ловушек. Тогда весь год будет везти в промысле. А у крестьян день считается удачным для покупки домашней птицы и ухода за ней.

В полях и на опушках в этот период собирали лечебные травы и засушивали для использования в народной медицине. Наиболее полезными считались собранные ранним утром растения, на которых были капельки росы. В лесах начинали собирать первые грибы.

Видео дня

В праздник 3 июля крестьяне начинали сеять мак. В давние времена этот цветок у украинцев считался мощным оберегом от нечисти и врагов, а также сильным снотворным и обезболивающим средством. Зерна добавляли в свадебную выпечку и давали курам, чтобы хорошо неслись. Полезной приметой для здоровья сегодня считается съесть ложку маковых семян./p>

Также на полях в народный праздник занимались уборкой сена. Первый сжатый сноп украинцы ставили в углу дома и хранили отдельно от остальных. Женщины во время работы затыкали несколько колосков за пояс, чтобы спина не болела.

3 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру доброжелательные, тактичные, отзывчивые. Способны сопереживать чужому горю как своему собственному. Их легко обидеть или расстроить. Рожденные 3 июля имеют нестабильную самооценку и часто сомневаются в своих решениях.

Что нельзя делать 3 июля

Женщинам в этот день не стоит заплетать волосы в прическу, иначе они ослабнут и выпадут. Лучше оставьте их распущенными.

Пересчитывать деньги сегодня - к проблемам с финансами.

Нельзя выбрасывать в мусорное ведро пищевые остатки. Отдайте их птицам и домашнему скоту.

Не давайте деньги взаймы, если рассчитываете, что вам их вернут.

Неудачный день для переезда и далеких поездок. В пути будут случаться различные проблемы.

Приметы погоды 3 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Утренний дождь продлится целый день, а вечерний быстро закончится.

Среди деревьев много паутины с пауками - дождя в ближайшие дни не будет.

Осадки сегодня предвещают большой урожай зерновых.

Ласточки и стрижи низко летают - к мокрой погоде.

Муравьи прячутся в муравейник, а пчелы в улей - к непогоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: