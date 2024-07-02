Православная церковь Украины 3 июля чтит память мучеников Якинфа, Диомида, Мокия и Марка, а также патриарха Анатолия Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня чтят священномученика Мефодия Патарского.
В народный праздник 3 июля у охотников было принято ловить перепелов - причем именно голыми руками, а не с помощью оружия и ловушек. Тогда весь год будет везти в промысле. А у крестьян день считается удачным для покупки домашней птицы и ухода за ней.
В полях и на опушках в этот период собирали лечебные травы и засушивали для использования в народной медицине. Наиболее полезными считались собранные ранним утром растения, на которых были капельки росы. В лесах начинали собирать первые грибы.
В праздник 3 июля крестьяне начинали сеять мак. В давние времена этот цветок у украинцев считался мощным оберегом от нечисти и врагов, а также сильным снотворным и обезболивающим средством. Зерна добавляли в свадебную выпечку и давали курам, чтобы хорошо неслись. Полезной приметой для здоровья сегодня считается съесть ложку маковых семян./p>
Также на полях в народный праздник занимались уборкой сена. Первый сжатый сноп украинцы ставили в углу дома и хранили отдельно от остальных. Женщины во время работы затыкали несколько колосков за пояс, чтобы спина не болела.
3 июля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру доброжелательные, тактичные, отзывчивые. Способны сопереживать чужому горю как своему собственному. Их легко обидеть или расстроить. Рожденные 3 июля имеют нестабильную самооценку и часто сомневаются в своих решениях.
Что нельзя делать 3 июля
Женщинам в этот день не стоит заплетать волосы в прическу, иначе они ослабнут и выпадут. Лучше оставьте их распущенными.
Пересчитывать деньги сегодня - к проблемам с финансами.
Нельзя выбрасывать в мусорное ведро пищевые остатки. Отдайте их птицам и домашнему скоту.
Не давайте деньги взаймы, если рассчитываете, что вам их вернут.
Неудачный день для переезда и далеких поездок. В пути будут случаться различные проблемы.
Приметы погоды 3 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Утренний дождь продлится целый день, а вечерний быстро закончится.
- Среди деревьев много паутины с пауками - дождя в ближайшие дни не будет.
- Осадки сегодня предвещают большой урожай зерновых.
- Ласточки и стрижи низко летают - к мокрой погоде.
- Муравьи прячутся в муравейник, а пчелы в улей - к непогоде.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.