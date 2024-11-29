Народный праздник 29 ноября известен под названиями Парамон Зимоуказатель, Парамонов день, Матвеев день.

Украинцы 29 ноября заготавливали дрова, ходили в гости и занимались гаданиями. Этот день считается довольно опасным. Узнайте, какой сегодня праздник отмечается в Украине и что запрещено делать.

Что отмечаем 29 ноября - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят мучеников Парамона и Филумена, а также преподобных Акакия Синайского и Нектария Киево-Печерского. По старому календарю чествуют одного из двенадцати апостолов Левия Матвея. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 29 ноября отмечают христиане.

Праздник сегодня издавна считается опасной и несчастливой датой. По приметам, нельзя ходить в горы, лес и другие дикие места из-за высокой вероятности встретить агрессивных диких животных. Также в конце осени, по поверьям, на земле разгуливают духи-лихорадки, которые заражают людей. Так наши предки объясняли всплеск болезней.

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В давние времена 29 ноября было принято ходить в гости. Это удачная дата для налаживания отношений, извинений, новых знакомств. Молодежь вечером устраивала гуляния и гадала на судьбу.

Мужчины в этот день рубили дрова и готовились к зиме - утепляли крыши, замазывали щели в окнах, ремонтировали хозяйственные постройки. Женщины солили на зиму огурцы и квасили капусту.

Сегодня хорошая дата для оздоровления и любых медицинских процедур. У беременных легко пройдут роды.

Кто родился 29 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек знак зодиака Стрелец. Именинники этого дня по характеру уверенные в себе, решительные, вспыльчивые, эмоциональные. Долго помнят обиды и радости. Требовательные к себе и стремятся к высоким целям. Не любят, когда их недооценивают.

Что нельзя делать 29 ноября

Не стоит без большой необходимости выходить из дома и отправляться в далекие поездки.

Не рассказывайте о кошмарах, иначе плохой сон может сбыться.

Запрещено распускать сплетни, обсуждать людей за спиной, рассказывать чужие секреты, иначе испортится ваша репутация.

Праздник 29 ноября не подходит для денежных дел. Не стоит делать дорогостоящие покупки и оформлять кредиты.

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