Народный праздник 28 мая известен под названиями Никита-гусятник, Евтихий, Пахом Тёплый, Пахом-бокогрей, Пахомов день.

Православная церковь Украины 28 мая по новому стилю чтит память преподобного Никиты Халкидонского и епископа Евтихия Мелетинского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают монаха и пустынника Пахомия Великого.

Народный праздник 28 мая наши предки посвящали домашней птице. В эту дату покупали гусят, утят и цыплят, в взрослых животных отправляли пастись и купаться в водоемах. С птицами обращались ласково и добавляли им лакомства в корм.

Помимо домашних птиц чтят также диких перелетных. Для них в саду оставляли кормушки и скворечники, чтобы пернатые там заселились и охотились на вредителей. Очень счастливой приметой считается услышать сегодня пение кукушки или ласточки. А если птицы свили гнездо возле дома, то у его жителей будет семейное счастье и достаток.

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Крестьяне в этот день сеяли пшеницу и рожь, поздние овощи. Посевы совершали с самого раннего утра и молча. Для привлечения пчел-опылителей посевы сбрызгивали медовой водой.

В праздник 28 мая начинало припекать солнце. Часто погода в этот день уже не отличалась от летней. Люди старались не выходить на улицу днем, чтобы не получить солнечный удар. Согласно приметам, если 28 мая заболеть, то выздоровление будет долгим.

28 мая - знак Зодиака

Рожденный 28 мая человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру решительные, амбициозные, неугомонные. Они не могут долго сидеть на месте и не любят рутину. Склонны к эмоциональным поступкам и часто говорят необдуманные слова. Такие люди в неожиданной ситуации могут быстро собраться и придумать решение.

Что нельзя делать 28 мая

Нельзя в этот день плохо относиться к домашним птицам, обижать их, гонять, резать на мясо.

Не стоит в этот день родителям оскорблять и обижать детей, запугивать их, не замечать их достижения, иначе отношения с ребенком серьезно испортятся.

Пускать в дом незнакомцев сегодня - плохая примета.

Нельзя вытираться чужим полотенцем сегодня, пользоваться чужими духами и косметикой, примерять не свою обувь и одежду.

Никому не рассказывайте о своих планах, иначе они не осуществляться. А также не стоит в этот день говорить о своих достижениях и заработке, чтобы завистники не сглазили.

Приметы погоды 28 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если день теплый и безветренный, то в этом году будет хороший урожай.

Калина зацвела - пора сеять зерновые культуры.

Пошел дождь - остаток мая будет дождливым и пасмурным. Но если после дождя появилась радуга, то следующие дни будут солнечными.

Гуси громко кричат и беспокойно себя ведут - к ливню или грозе.

Утренняя роса сулит богатый урожай зерна.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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