В эту дату отмечается Счастливый день сердечных объятий и День карусельной лошадки.

Праздник 28 июня - Счастливый день сердечных объятий, День карусельной лошадки, Международный день розового вина, Международный день пирсинга, Международный день социального бизнеса.

28 июня - 179-й день года (180-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 186 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

28 июня праздник отмечается в разных странах, и у каждого государства он свой. Узнайте, что именно встречают в эту дату:

Видео дня

День клавиши CAPS LOCK, День чая со сливками, День штата Южная Каролина, День штата Аляска, День логистики, День страхования - США .

. Маорийский Новый год - Новая Зеландия .

. День посадки деревьев - Никарагуа .

. День семьи - Вьетнам .

. День севиче - Перу .

. День работников СМИ - Казахстан .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 28 июня отмечается День Конституции.

Важные события в истории 28 июня

1569 - заключена Люблинская уния, объединившая Королевство Польское и Великое княжество Литовское в Речь Посполитую.

1644 - актёр бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.

1919 - образована Лига наций.

1967 - Израиль аннексировал восточный Иерусалим.

1989 - в Киеве прошёл прощальный матч Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.

1996 - Верховная Рада Украины за одну ночь приняла новую Конституцию.

1997 - за 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование — и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращён, а Тайсон дисквалифицирован.

Какой сегодня церковный праздник

По новому стилю христиане встречают праздник 28 июня - перенесение мощей бессребреников Кира и Иоанна. По старому стилю верующие отмечают дeнь пaмяти cвятoгo пpopoкa Aмocа.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 28 июня

Наши предки верили в приметы, согласно которым в эту дату уже нельзя сеять хлеб - он не успеет созреть. Дождь в этот день не сулил ничего хорошего, так как мог плохо повлиять на урожай ржи. В старину люди старались 28 июня покосить сено, чтобы зимой не голодать.

Народные приметы о погоде 28 июня:

громко стрекочут кузнечики - к осадкам;

утром много росы - урожай будет хорошим;

вороны кружатся рядом с домом - к неприятностям;

идет дождь - к плохому урожаю.

Категорически запрещено в эту дату ходить в лес или гулять возле открытых водоемов - духи могут "утащить" с собой. Православные приметы не разрешают выбрасывать остатки еды - лучше отдать их животным. В противном случае очень скоро вы будете нуждаться в пище и деньгах.

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