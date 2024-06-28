Праздник 28 июня - Счастливый день сердечных объятий, День карусельной лошадки, Международный день розового вина, Международный день пирсинга, Международный день социального бизнеса.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 28 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 28 июня
28 июня - 179-й день года (180-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 186 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
28 июня праздник отмечается в разных странах, и у каждого государства он свой. Узнайте, что именно встречают в эту дату:
- День клавиши CAPS LOCK, День чая со сливками, День штата Южная Каролина, День штата Аляска, День логистики, День страхования - США.
- Маорийский Новый год - Новая Зеландия.
- День посадки деревьев - Никарагуа.
- День семьи - Вьетнам.
- День севиче - Перу.
- День работников СМИ - Казахстан.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 28 июня отмечается День Конституции.
Важные события в истории 28 июня
- 1569 - заключена Люблинская уния, объединившая Королевство Польское и Великое княжество Литовское в Речь Посполитую.
- 1644 - актёр бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.
- 1919 - образована Лига наций.
- 1967 - Израиль аннексировал восточный Иерусалим.
- 1989 - в Киеве прошёл прощальный матч Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.
- 1996 - Верховная Рада Украины за одну ночь приняла новую Конституцию.
- 1997 - за 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование — и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращён, а Тайсон дисквалифицирован.
Какой сегодня церковный праздник
По новому стилю христиане встречают праздник 28 июня - перенесение мощей бессребреников Кира и Иоанна. По старому стилю верующие отмечают дeнь пaмяти cвятoгo пpopoкa Aмocа.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 28 июня
Наши предки верили в приметы, согласно которым в эту дату уже нельзя сеять хлеб - он не успеет созреть. Дождь в этот день не сулил ничего хорошего, так как мог плохо повлиять на урожай ржи. В старину люди старались 28 июня покосить сено, чтобы зимой не голодать.
Народные приметы о погоде 28 июня:
- громко стрекочут кузнечики - к осадкам;
- утром много росы - урожай будет хорошим;
- вороны кружатся рядом с домом - к неприятностям;
- идет дождь - к плохому урожаю.
Категорически запрещено в эту дату ходить в лес или гулять возле открытых водоемов - духи могут "утащить" с собой. Православные приметы не разрешают выбрасывать остатки еды - лучше отдать их животным. В противном случае очень скоро вы будете нуждаться в пище и деньгах.