Народный праздник 28 июля известен под названиями Кирик и Улита, Владимир Великий, День крещения Руси.

Православная церковь 28 июля чтит память киевского князя Владимира Великого, который крестил Киевскую Русь. Владимир Святославович канонизирован как равноапостольный святой и признан национальный героем Украины. Также он известен установлением союза с Византией. В Украине 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси.

Ещё в этот день чтят святых Кирика и Иулитты из Римской империи, которые умерли за Христа во времена гонений на христиан.

Этот народный праздник в давние времена считался серединой лета. Считалось, что солнце в праздник 28 июля светит особенно ярко и безжалостно. Жара стояла в самом разгаре, а также начинался период летних гроз.

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Народный праздник 28 июля в давние времена считался одним из самых страшных в году. В этот день все крестьяне, особенно женщины, воздерживались от работы в саду, в поле и на огороде. Считалось, что у того, кто продолжит работать сегодня, начнется мор скота и птицы перестанут носиться.

Также в этот опасались нахождения под солнцем. Считали, что в этот день солнце светит безжалостно и увеличивается шанс получения солнечных ожогов. А если в солнечную погоду работать на улице, то можно получить солнечный удар.

Святая Улита считается заступницей женщин. В день её почитания женщинам рекомендуется больше отдыхать.

Рожденные 28 июля по знаку зодиака Львы. Именинники этого дня очень умные и наблюдательные. У них хорошая память. Такие люди легко решают любые проблемы и дают хорошие советы. В семье они хотят быть главными и устанавливать свои правила. Не умеют проигрывать и тяжело принимают неудачи.

Что нельзя делать 28 июля

В этот день не стоит работать на улице, жать хлеб и собирать урожай, иначе повышается риск заболеть. В первую очередь этот запрет касается женщин, особенно беременных. Также в эту дату нельзя загорать, поскольку повышается риск получить солнечные ожоги.

В праздник 28 июля помимо работы на улице также нельзя заниматься любым тяжелым физическим трудом, ремонтом, уборкой. По возможности стоит устроить себе выходной.

В целом 28 июля нежелательно начинать новые дела.

Не стоит в этот день делать необдуманные и эмоциональные покупки, особенно если речь о дорогих вещах, иначе они прослужат недолго и не принесут радости.

Не жалуйтесь на свою жизнь сегодня, иначе проблем станет ещё больше.

Приметы погоды 28 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в день Владимира пошел дождь, до он будет идти ещё 7 дней. Но если после дождя появилась радуга, то скоро погода улучшится.

Если утром пошел дождь, то к обеду он закончится.

На липе листья пожелтели - к ранней осени.

Чем жарче в этот день, тем холоднее будет декабрь.

Кузнечики и цикады громко стрекочут - к непогоде.

Если пчелы и бабочки резко прячутся под крышу или под деревья, то скоро пойдет дождь.

Южный ветер подул - к ясной и жаркой погоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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