Народный праздник 24 июня известен под названиями Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник.

Православная церковь 24 июня чтит память одного из 12 апостолов Варфоломея и апостола от 70-ти Варнаву. Варфоломей и Варнава оба приняли мученическую смерть. Им молятся о помощи в преодолении жизненных трудностей.

В этот народный праздник поспевает земляника, поэтому он известен как Варнава Земляничник. В этот праздник наши предки собирали ягоды земляники, а из листьев делали ароматный целебный чай.

По давним приметам, в народный праздник 24 июня нельзя топтать траву, рвать дикие полевые растения и приносить их домой, поскольку на поля и луга в этот день, по поверьям, опускается нечистая сила. По народным приметам в праздник 24 июня все целебные травы становятся ядовитыми, поэтому собирать их нельзя.

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По новому (новоюлианскому) календарю 24 июня отмечается Ивана Купала. Праздник отмечают прыжками через костер, плетением венков и посиделками. В этот день очень правдивыми и точными считаются гадания.

Рожденные 24 июня люди очень дисциплинированные и трудолюбивые. На работе их знают как ответственных сотрудников. Они уважительно относятся к чужим личным границам, не лезут с непрошенными советами и хранят секреты. У них много друзей.

Что нельзя делать 24 июня

В этот день строго запрещено срывать дикие травы и полевые цветы, но можно собирать урожай на огороде.

В Варфоломеев день принято гадать, но верующим стоит помнить, что церковь осуждает любые гадания. Также женщинам нельзя гадать во время менструации.

День не удачен для начинаний, новых дел, ремонта, переезда, трудоустройства.

Также в этот день не стоит менять внешность и делать стрижку, делать татуировки и пирсинг.

Приметы погоды 24 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если день солнечный, но голубей не видно, то скоро погода испортится.

Пасмурно, но пчелы и бабочки продолжают летать возле деревьев - дождя не будет.

Радуга 24 июня предвещает позднюю осень в этом году.

Прогремел гром - к хорошему урожаю.

Утки много ныряют и купаются в воде - к дождливой погоде.

Теплая ночь сулит хороший урожай фруктов.

Если погода солнечная, но воздух очень влажный, то до конца июня ещё будут грозы.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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