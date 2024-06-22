Праздник 22 июня - Троицкая родительская суббота, Всемирный день купания, День подмигивания кошкам, Всемирный день смурфиков, Всемирный день верблюда, День шоколадного эклера, Всемирный день тропического леса, День позитивных медиа, Международный день амброзии.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 22 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 22 июня
22 июня - 173-й день года (174-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 192 дня.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
22 июня праздник отмечается далеко не в одной стране - посмотрите, что сегодня встречают люди в разных государствах:
- День радлера, День кемпинга на заднем дворе, День глупых мужских поступков, День поцелуев, День лимончелло, Летоблагодарение, День луковых колец, День технологий отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - США.
- Праздник селедки - Нидерланды.
- День борьбы против фашистов - Хорватия.
- День учителя - Сальвадор.
- Праздник середины лета - Финляндия, Швеция.
- День адвоката - Колумбия.
- День торгово-ремесленных объединений - Иран.
- День финского флага - Финляндия.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране отмечается День памяти и скорби, а верующие по всей стране отмечают Троицкую родительскую субботу.
Важные события в истории 22 июня
- 1633 - в доминиканском монастыре святой Минервы Галилео Галилей на коленях отрёкся от учения о гелиоцентрической системе мира. Произошло это на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор.
- 1876 - принятие конституции Испании.
- 1889 - Германия первой в Европе вводит пенсии по старости.
- 1973 - в ООН приняты ГДР и ФРГ.
- 1978 - обнаружен спутник Плутона — Харон.
- 1990 - в Берлине закрыт пропускной пункт Чекпойнт Чарли.
Какой сегодня церковный праздник
По новому стилю и календарю ПЦУ православные верующие 22 июня отмечают день памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского. По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти cвятитeля Киpиллa, apxиeпиcкoпa Aлeкcaндpийcкoгo, • Дeнь пaмяти cвятoгo пpaвeднoгo Aлeкcия Мocкoвcкoгo и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Киpиллa, игумeнa Бeлoeзepcкoгo.
Троицкую родительскую субботу верующие отмечают вне зависимости от выбранного календаря.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 22 июня
Наши предки учитывали приметы на сегодня и считали, что 22 июня - лучшая дата, чтобы косить сено, собирать землянику или лечебные травы. Старики говорили, что если на рассвете загадать желание, то оно обязательно сбудется. Желательно 22 июня надевать яркую одежду - желтого или оранжевого цвета, чтобы привлечь благосклонность Солнца.
Народные приметы о погоде 22 июня:
- обилие ягод - зима будет снежной;
- кричат короны - скоро пойдет дождь;
- много звезд на небе - осень окажется богата грибами;
- стрижи и ласточки летают низко - к дождю.
Категорически запрещают приметы 22 июня ругаться и выяснять отношения - притянете "черную полосу". Детям до года нельзя смотреться в зеркало - считается, что там они могут увидеть нечисть и потом не смогут нормально спать. Темные и черные вещи лучше в эту дату не надевать.