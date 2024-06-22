В эту дату отмечается Троицкая родительская суббота и Всемирный день купания.

Праздник 22 июня - Троицкая родительская суббота, Всемирный день купания, День подмигивания кошкам, Всемирный день смурфиков, Всемирный день верблюда, День шоколадного эклера, Всемирный день тропического леса, День позитивных медиа, Международный день амброзии.

22 июня - 173-й день года (174-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 192 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

22 июня праздник отмечается далеко не в одной стране - посмотрите, что сегодня встречают люди в разных государствах:

Видео дня

День радлера, День кемпинга на заднем дворе, День глупых мужских поступков, День поцелуев, День лимончелло, Летоблагодарение, День луковых колец, День технологий отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - США .

. Праздник селедки - Нидерланды .

. День борьбы против фашистов - Хорватия .

. День учителя - Сальвадор .

. Праздник середины лета - Финляндия, Швеция .

. День адвоката - Колумбия .

. День торгово-ремесленных объединений - Иран .

. День финского флага - Финляндия .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране отмечается День памяти и скорби, а верующие по всей стране отмечают Троицкую родительскую субботу.

Важные события в истории 22 июня

1633 - в доминиканском монастыре святой Минервы Галилео Галилей на коленях отрёкся от учения о гелиоцентрической системе мира. Произошло это на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор.

1876 - принятие конституции Испании.

1889 - Германия первой в Европе вводит пенсии по старости.

1973 - в ООН приняты ГДР и ФРГ.

1978 - обнаружен спутник Плутона — Харон.

1990 - в Берлине закрыт пропускной пункт Чекпойнт Чарли.

Какой сегодня церковный праздник

По новому стилю и календарю ПЦУ православные верующие 22 июня отмечают день памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского. По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти cвятитeля Киpиллa, apxиeпиcкoпa Aлeкcaндpийcкoгo, • Дeнь пaмяти cвятoгo пpaвeднoгo Aлeкcия Мocкoвcкoгo и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Киpиллa, игумeнa Бeлoeзepcкoгo.

Троицкую родительскую субботу верующие отмечают вне зависимости от выбранного календаря.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 22 июня

Наши предки учитывали приметы на сегодня и считали, что 22 июня - лучшая дата, чтобы косить сено, собирать землянику или лечебные травы. Старики говорили, что если на рассвете загадать желание, то оно обязательно сбудется. Желательно 22 июня надевать яркую одежду - желтого или оранжевого цвета, чтобы привлечь благосклонность Солнца.

Народные приметы о погоде 22 июня:

обилие ягод - зима будет снежной;

кричат короны - скоро пойдет дождь;

много звезд на небе - осень окажется богата грибами;

стрижи и ласточки летают низко - к дождю.

Категорически запрещают приметы 22 июня ругаться и выяснять отношения - притянете "черную полосу". Детям до года нельзя смотреться в зеркало - считается, что там они могут увидеть нечисть и потом не смогут нормально спать. Темные и черные вещи лучше в эту дату не надевать.

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