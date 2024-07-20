Народный праздник 21 июля известен под названиями Онуфрий Молчаливый, Безмолвник, Прокопий-жнец.

Православная церковь Украины 21 июля по новому стилю чтит пророка Иезекиля, затворника Онисима Киево-Печерского и преподобного Онуфрия Молчаливого. По старому стилю в праздник сегодня чтят великомученика Прокопия Кесарийского.

Наши предки в народный праздник 21 июля соблюдали однодневный обет молчания. Все домашние дела делали молча или разговаривали по минимуму. Если планировалось важное занятие или творческий труд, то для удачного завершения до конца работы не произносили ни слова.

Согласно народной примете, в праздник 21 июля не стоит болтать не по делу, рассказывать чужие секреты и пускать слухи, материться и злословить. Каждое сказанное сегодня слово имеет большое значение. Также нужно очень осторожно и точно загадывать желания вслух - они могут сбыться не так, как вы хотите.

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Этот день посвящали уборке погреба для хранения собранного урожая. В помещениях белили стены, заменяли старые доски, окуривали и высушивали. Крестьяне собирали фрукты, ягоды и раннюю картошку, готовили сезонную консервацию и складывали в погреб.

В полях в этот народный праздник собирали рожь и пшеницу. Из первых собранных снопов добывали зерно и пекли домашний хлеб из нового урожая. На улице крестьяне работали только ранним утром и вечером - днём боялись солнечного удара.

21 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня умные, находчивые, наблюдательные, но при этом скромные. Они много думают, но мало говорят. Не очень общительные и не любят грузить близких своими проблемами. Рожденные 21 июля легко расстраиваются и часто принимают поспешные решения на эмоциях.

Что нельзя делать 21 июля

Нельзя купаться в реках и озерах сегодня, особенно если место не оборудовано для купания.

Не ленитесь и не бездельничайте. Сделайте хотя бы небольшое дело, иначе почувствуете слабость и бессилие.

Нельзя неуважительно относиться к деревьям - обрезать ветки и рвать листья.

Не отказывайте в помощи человеку, иначе в будущем так же откажут вам.

Не стоит в этот день разводить беспорядок в доме, разбрасывать вещи и оставлять немытую посуду.

Приметы погоды 21 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пчелы и комары стали злее - к сильной жаре.

Если рыба плавает близко к поверхности воды, то солнечная погода долго продержится.

Много желудей на дубе - к урожайному году.

Прошел дождь - в лесах появится много грибов.

Если муравьи построили высокие муравейники, то зима будет суровой.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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