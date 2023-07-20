Народный праздник 21 июля известен под названиями Прокопий-жнец, Летняя Казанская.

21 июля церковь чтит Казанскую икону Божьей Матери, а также трех святых по имени Прокопий. Этот день также известен как Летняя Казанская. Праздник 21 июля считается самым жарким в году.

В этот народный праздник наши предки усердно работали в поле. 21 июля начинали жать рожь. Считалось, что для богатого урожая и удачного сенокоса в этот день нужно сделать 9 снопов и поставить на поле. Чтобы быстрее управиться, на работу приглашали всех родных и соседей, а потом также и им помогали. Во время работы наши предки затыкали себе за пояс несколько колосков, чтобы поясница не болела.

На работу в поле брали с собой еду и напитки. После работы раскладывали среди поля хлеб, яйца, пироги, вареники, пиво. Угощал всех работников хозяин поля.

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Первый собранный сноп сена наши предки связывали и ставили в углу дома. Его хранили нетронутым аж до октября, до Покрова Пресвятой Богородицы, и только потом скармливали домашнему скоту. Верили, что если сохранить первый сноп до Покровы, то животные будут иметь крепкое здоровье и хороший аппетит.

К этому дню поспевает черника, а также дозревают первые абрикосы. Женщины посвящали этот день сбору ягод и фруктов, и приготовлению консервации.

Праздник сегодня, 21 июля, издавна считается опасным из-за разгула лихорадок. Риск заболеть значительно повышается, поэтому не стоит находиться на сквозняке и мокнуть на улице.

Рожденный 21 июля по знаку Зодиака - Рак. Это очень сообразительный и находчивый человек, который может найти выходит из любой трудной ситуации. Он очень интересный собеседник. Преданный родным и близким, но новых друзей заводит редко, поскольку мало кому готов открыть душу.

Что нельзя делать 21 июля

Женщинам в этот день нельзя ругать своих детей при посторонних, рассказывать детские секреты и высмеивать эмоции, иначе с повзрослевшим ребенком постоянно будут конфликты.

Не стоит начинать новые дела, отправляться в поездку и подписывать долгосрочные контракты, иначе запланированное не сбудется. Зато день подходит для планирования.

Лениться, бездельничать и откладывать повседневные дела 21 июля тоже нельзя, иначе будет болеть спина.

В этот день нельзя неуважительно относиться к деревьям, рубить их и обрывать листья просто так. Также день не подходит для санитарной обрезки - раны на растениях будут долго заживать.

21 июля не купайтесь в открытых водоемах, или хотя бы не уплывайте на глубоководье.

Приметы погоды 21 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в лесу созрела дикая черника, то можно убирать рожь на полях.

Пчелы стали злее и чаще жалят - к усилению жары.

Какая погода сегодня, такой она будет и в начале августа.

Чем больше на калине ягод появилось, тем морознее будет зима.

Соловьи продолжают петь - к плохому урожаю.

Листья винограда скручиваются в трубочку - к сильной жаре.

Кошка не хочет гулять и сидит в доме - к ухудшению погоды.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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