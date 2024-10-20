Народный праздник 20 октября известен под названиями Артемьев день, Сергей Зимний.

Украинцы 20 октября готовились к зиме, солили огурцы и опасались диких животных. Узнайте, какой сегодня праздник в Украине отмечают в народе и какие есть запреты в эту дату.

Что отмечаем 20 октября - праздник в Украине

По новому церковному календарю 20 октября православные чтят великомученика Артемия Антиохийского. По старому стилю в эту дату вспоминали мучеников Сергия и Вакха из Римской империи. Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник отмечают православные.

Наши предки считали конец октября опасным периодом, когда в лесу появляется много животных. В поисках места для зимовки животные становятся агрессивными. Поэтому в праздник сегодня люди старались не ходить в дикие места. А чтобы волки не проникли на участок, жители домов у леса вешали во дворе колокольчики.

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Крестьяне вовсю готовились к зиме: занимались ремонтом, укрепляли забор, утепляли дом и хлев. Хозяйки квасили капусту и солили огурцы. Консервацию заготавливали в больших деревянных бочках. Огурцы на зиму опускали в ближайший водоем, а доставали весной.

Часто именно в эту дату украинцы разжигали печь. А для освещения дома доставали лучину, поскольку темнело уже довольно рано. По народным приметам, приближается конец бабьего лета, а значит пора доставать сани и менять ими телеги.

20 октября - удачный день для свадьбы и венчания. Особенно счастливой будет пара, где предложение мужчине сделает женщина.

Кто родился 20 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Весы. Именинники 20 октября по характеру смелые, уверенные в себе, упрямые. Не умеют учиться на чужих ошибках. Они верят в свои цели и никогда не отказываются от намеченной цели. Согласно приметам, рожденные в эту дату люди близки к природе и хорошо ладят с животными.

Что нельзя делать 20 октября

Сегодня нужно быть очень осторожным со словами - они имеют большое значение. Нельзя говорить близким обидные вещи, вспоминать старые конфликты, преуменьшать чужие достижения. Всё сказанное будет иметь серьезные последствия.

Нельзя сегодня лениться, откладывать важные дела, отказываться от обещаний, иначе в будущем будет много проблем.

Не стоит ходить в дикие, глухие, отдаленные от цивилизации места - повышается шанс встретить агрессивных диких животных.

В праздник 20 октября нельзя носить грязную, рваную, сильно изношенную одежду.

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