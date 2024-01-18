Православная церковь Украины 19 января по новому стилю чтит память христианского отшельника и писателя Макария Великого. По старому стилю 19 января отмечают Крещение Господне, которое украинцы также называют Иордан или Богоявление.
Народный праздник 19 января наши предки посвящали заботе о домашнем скоте. Животных мыли, угощали лакомствами и домашним хлебом, убирали в хлеву.
Также в этот народный праздник часто занимались оздоровлением, поскольку во второй половине января наступала пора болезней. Для лечения пили отвары из целебных трав и ягод, собранных еще летом: шиповника, ромашки, мать-и-мачехи, зверобоя, душицы. Заваривали такие чаи на родниковой или святой воде, а для большей пользы добавляли варенье. Считается, что горячие напитки в этот день прибавят здоровья на весь год.
По старому стилю 19 января отмечали Крещение, которое завершало цикл зимних праздников. На Крещение украинцы красиво одевались и шли в церковь, чтобы набрать и принести домой святую воду. Считается, что крещенская вода обладает чудесными свойствами: может исцелять болезни и снимать порчу. Крещенскую воду пьют и умывают лицо, добавляют в поилку скоту, используют для освящения жилища.
К Крещению украинцы готовились заранее: убирались в доме, мыли окна, стирали постельное белье и вытирали столы. По давним приметам, праздник нужно встречать в чистом и убранном доме.
В праздник 19 января в Украине популярны крещенские купания в освященной проруби. Такие купания известны на территории Украины еще со времён Киевской Руси, но особенно популярными они стали после распада Советского Союза и обретения независимости. Однако церковь к таким купаниям относится скептически.
19 января - удачная дата для лечения мигреней, ОРВИ и лихорадок. Для женщин это хороший день для ухода за волосами - их можно помыть травяным настоем.
19 января - знак Зодиака
Рожденный 19 января человек по знаку Зодиака - Козерог. Именинники этого дня по характеру любознательные и упорные. Им интересно знать всё. Им важно получить признание и одобрение общества. Если их заслуги не замечают, то они теряют мотивацию. У рожденных 19 января людей хорошая интуиция и гибкий ум, но они плохо разбираются в людях.
Что нельзя делать 19 января
Если вы придерживаетесь крещенских купаний, то категорически запрещено нырять в прорубь с повышенной температурой и высоким давлением, симптомами ОРВИ и после употребления спиртного. Также запрещено купаться в необорудованных для купания местах.
Если приснился кошмар - это это предупреждение для вас. Не стоит игнорировать предупреждения из сна.
19 января нельзя охотиться и рыбачить.
Неудачны день для свадьбы, венчания и сватания.
Приметы погоды 19 января
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если поднялась сильная метель, то заморозки продлятся до апреля.
- Потепление 19 января сулит богатый урожай хлеба в этом году.
- Ночью видно много звезд на небе - к хорошему урожаю ягод и большому приплоду у овец.
- Если дождь пошел, то до конца января еще не раз будут дожди.
- Окна заледенели - к хорошему урожаю мёда на пасеках.
- Облака посинели - к заморозкам.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.