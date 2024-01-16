Народный праздник 17 января известен под названиями Зосима-пчельник, Феоктистов день, Антон Перезимник.

Православная церковь Украины 17 января по новому стилю чтит память раннехристианского монаха преподобного Антония Великого. По старому стилю в эту дату чтят преподобных Феоктиста Сикелийского и Зосима Киликийского.

Наши предки в этот народный праздник отмечали середину зимы. Половина тяжелого периода уже прошла. Крестьяне 17 января пересчитывали припасы дров, корма для животных, овощей и муки. Если чего-то не хватало, то ездили на рынок и докупали нужные продукты.

Покровителя этого дня преподобного Антония считали защитником домашнего скота. В народный праздник 17 января крестьяне молились святому о здоровье и хорошем приплоде домашнего скота. Животным давали лакомства, убирались в хлеву, святили сено и воду.

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Украинские хозяйки в этот день выпекали в печи колобков из толокна. Такая выпечка символизировала солнце. Кусочки выпечки раздавали всем родных и детям, а также крошили часть теста в корм домашнему скоту. Люди верили, что таким образом можно ускорить наступление весны и привлечь солнце.

По старому стилю 17 января вспоминают святого Зосиму, который в народе считался покровителем пчел. В день памяти святого было принято осматривать и освящать улья. На стол в народный праздник 17 января обязательно ставили мёд в чистом виде и медовые сладости. Для крепкого здоровья полагалось съесть натощак ложку мёда.

17 января - знак Зодиака

Рожденный 17 января человек по знаку Зодиака - Козерог. Именинники этого дня по характеру независимые и уверенные в себе, сильные духом, не боятся ответственности. Они очень надежные и заслуживают доверия. Одинаково требовательные к себе и к близким. Рожденные 17 января люди кажутся хладнокровными и строгими, но на самом деле они искренне заботятся о родных.

Что нельзя делать 17 января

В этот день погода очень обманчивая и её нельзя недооценивать. Не пренебрегайте шапкой, шарфом и перчатками. Также не стоит планировать далеких походов и прогулок на природе, поскольку погода может резко переменится.

Нельзя резать хлеб ножом - только ломать руками.

Неудачный день для рукоделия. Повышается риск порезаться ножницами или уколоться иголкой.

Ни с кем не делитесь долгосрочными планами, иначе они не сбудутся.

Не стоит лениться и откладывать дела на будущее, иначе никогда не удастся завершить начатое.

Хвастаться своими покупками и достижениями 17 января не стоит, чтобы завистники вас не сглазили.

Приметы погоды 17 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ясное небо предвещает затяжные морозы.

На закате небо красное - к сильному ветру.

Слышно пение птиц - стоит ждать улучшения погоды.

Утренний туман предвещает богатый урожай яровых культур в этом году.

Если 17 января потеплело, то в следующие дни похолодает.

Снегопад в этот день предвещает позднюю весну.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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