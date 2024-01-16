Православная церковь Украины 17 января по новому стилю чтит память раннехристианского монаха преподобного Антония Великого. По старому стилю в эту дату чтят преподобных Феоктиста Сикелийского и Зосима Киликийского.
Наши предки в этот народный праздник отмечали середину зимы. Половина тяжелого периода уже прошла. Крестьяне 17 января пересчитывали припасы дров, корма для животных, овощей и муки. Если чего-то не хватало, то ездили на рынок и докупали нужные продукты.
Покровителя этого дня преподобного Антония считали защитником домашнего скота. В народный праздник 17 января крестьяне молились святому о здоровье и хорошем приплоде домашнего скота. Животным давали лакомства, убирались в хлеву, святили сено и воду.
Украинские хозяйки в этот день выпекали в печи колобков из толокна. Такая выпечка символизировала солнце. Кусочки выпечки раздавали всем родных и детям, а также крошили часть теста в корм домашнему скоту. Люди верили, что таким образом можно ускорить наступление весны и привлечь солнце.
По старому стилю 17 января вспоминают святого Зосиму, который в народе считался покровителем пчел. В день памяти святого было принято осматривать и освящать улья. На стол в народный праздник 17 января обязательно ставили мёд в чистом виде и медовые сладости. Для крепкого здоровья полагалось съесть натощак ложку мёда.
17 января - знак Зодиака
Рожденный 17 января человек по знаку Зодиака - Козерог. Именинники этого дня по характеру независимые и уверенные в себе, сильные духом, не боятся ответственности. Они очень надежные и заслуживают доверия. Одинаково требовательные к себе и к близким. Рожденные 17 января люди кажутся хладнокровными и строгими, но на самом деле они искренне заботятся о родных.
Что нельзя делать 17 января
В этот день погода очень обманчивая и её нельзя недооценивать. Не пренебрегайте шапкой, шарфом и перчатками. Также не стоит планировать далеких походов и прогулок на природе, поскольку погода может резко переменится.
Нельзя резать хлеб ножом - только ломать руками.
Неудачный день для рукоделия. Повышается риск порезаться ножницами или уколоться иголкой.
Ни с кем не делитесь долгосрочными планами, иначе они не сбудутся.
Не стоит лениться и откладывать дела на будущее, иначе никогда не удастся завершить начатое.
Хвастаться своими покупками и достижениями 17 января не стоит, чтобы завистники вас не сглазили.
Приметы погоды 17 января
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Ясное небо предвещает затяжные морозы.
- На закате небо красное - к сильному ветру.
- Слышно пение птиц - стоит ждать улучшения погоды.
- Утренний туман предвещает богатый урожай яровых культур в этом году.
- Если 17 января потеплело, то в следующие дни похолодает.
- Снегопад в этот день предвещает позднюю весну.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.