Сегодня отмечается День денег и Международный день кофе.

В мире отмечается далеко не один праздник 17 апреля - День бла-бла-бла, День "Спасибо травнику", Всемирный день винограда "Мальбек", День поэзии хайку, Всемирный день гемофилии, Международный день "Ford Mustang".

Какой праздник сегодня в разных странах - список

17 апреля праздники отмечают во всему Земному шару - в каждом государстве свои традиции и привычки. Предлагаем ознакомиться с перечнем интересных праздников 17 апреля:

День сырных шариков, День речных раков - США

День благодарности женщинам - Габон

День ВВС и ПВО - Куба

День крестьянской борьбы - Бразилия

День независимости, День эвакуации иностранных войск - Сирия

Что касается того, какой праздник сегодня в Украине, то в нашей стране отмечается День пожарной охраны - можете поздравить своих знакомых с их профессиональным торжеством.

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Памятные события в истории 17 апреля

1492 - Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию.

1610 - английский исследователь Генри Гудзон отправился в плавание, в котором он открыл Гудзонов залив.

1856 - город Квебек провозглашён столицей Канады.

1839 - после распада федерации республик Центральной Америки образовалось государство Гватемала.

1861 - штат Вирджиния принял решение отделиться от США.

1869 - Фридрих Вильгельм Ницше освобождается от прусского подданства. Отныне и впредь он лишён всякого гражданства.

1919 - закон о введении 8-часового рабочего дня во Франции.

1924 - образована голливудская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer.

1961 - высадка кубинских иммигрантов на побережье залива Кочинос с целью свержения режима Фиделя Кастро.

1964 - начало выпуска компанией Ford Motor Company автомобиля Ford Mustang.

1970 - Пол Маккартни издал первый сольный альбом McCartney.

1980 - Южная Родезия сменила название на Зимбабве.

1982 - английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой, признав новый Конституционный акт Канады.

2011 - на телеканале HBO состоялась премьера сериала "Игра престолов".

Именины 17 апреля отмечают Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

В нашей стране 17 апреля праздник церковный отмечается по старому и новому стилю - в зависимости от календаря, который для себя выбирают верующие. Те, кто принял новый календарь ПЦУ, встречают день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия. Христиане, которым ближе старый стиль, молятся иконе Божией Матери "Геронтисса" и отмечают день памяти преподобного Иосифа Песнописца.

Приметы 17 апреля - что нельзя делать

Согласно народным поверьям, 17 апреля категорически запрещено убивать пауков. Те люди, которые нарушат запрет, столкнутся с проблемами в финансах. Также не стоит устраивать шумных застолий - лучше ограничить себя в пище и удовольствиях, но так, чтобы не голодать.

Приметы на сегодня расскажут о погоде в будущем:

есть молнии, но нет грома - лето пройдет без осадков;

ночью на небе нет звезд - к потеплению;

синие облака видно на небе - скоро выпадут осадки.

В старину считалось, что покупка новой одежды или обуви в эту дату будет долго носиться и хорошо "служить", поэтому 17 апреля - весьма удачный день для шоппинга.

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