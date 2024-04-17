В мире отмечается далеко не один праздник 17 апреля - День бла-бла-бла, День "Спасибо травнику", Всемирный день винограда "Мальбек", День поэзии хайку, Всемирный день гемофилии, Международный день "Ford Mustang".
- Какой праздник сегодня в разных странах - список
- Памятные события в истории 17 апреля
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- Приметы 17 апреля - что нельзя делать
Какой праздник сегодня в разных странах - список
17 апреля праздники отмечают во всему Земному шару - в каждом государстве свои традиции и привычки. Предлагаем ознакомиться с перечнем интересных праздников 17 апреля:
- День сырных шариков, День речных раков - США
- День благодарности женщинам - Габон
- День ВВС и ПВО - Куба
- День крестьянской борьбы - Бразилия
- День независимости, День эвакуации иностранных войск - Сирия
Что касается того, какой праздник сегодня в Украине, то в нашей стране отмечается День пожарной охраны - можете поздравить своих знакомых с их профессиональным торжеством.
Памятные события в истории 17 апреля
- 1492 - Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию.
- 1610 - английский исследователь Генри Гудзон отправился в плавание, в котором он открыл Гудзонов залив.
- 1856 - город Квебек провозглашён столицей Канады.
- 1839 - после распада федерации республик Центральной Америки образовалось государство Гватемала.
- 1861 - штат Вирджиния принял решение отделиться от США.
- 1869 - Фридрих Вильгельм Ницше освобождается от прусского подданства. Отныне и впредь он лишён всякого гражданства.
- 1919 - закон о введении 8-часового рабочего дня во Франции.
- 1924 - образована голливудская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer.
- 1961 - высадка кубинских иммигрантов на побережье залива Кочинос с целью свержения режима Фиделя Кастро.
- 1964 - начало выпуска компанией Ford Motor Company автомобиля Ford Mustang.
- 1970 - Пол Маккартни издал первый сольный альбом McCartney.
- 1980 - Южная Родезия сменила название на Зимбабве.
- 1982 - английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой, признав новый Конституционный акт Канады.
- 2011 - на телеканале HBO состоялась премьера сериала "Игра престолов".
Именины 17 апреля отмечают Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.
Какой сегодня церковный праздник в Украине
В нашей стране 17 апреля праздник церковный отмечается по старому и новому стилю - в зависимости от календаря, который для себя выбирают верующие. Те, кто принял новый календарь ПЦУ, встречают день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия. Христиане, которым ближе старый стиль, молятся иконе Божией Матери "Геронтисса" и отмечают день памяти преподобного Иосифа Песнописца.
Приметы 17 апреля - что нельзя делать
Согласно народным поверьям, 17 апреля категорически запрещено убивать пауков. Те люди, которые нарушат запрет, столкнутся с проблемами в финансах. Также не стоит устраивать шумных застолий - лучше ограничить себя в пище и удовольствиях, но так, чтобы не голодать.
Приметы на сегодня расскажут о погоде в будущем:
- есть молнии, но нет грома - лето пройдет без осадков;
- ночью на небе нет звезд - к потеплению;
- синие облака видно на небе - скоро выпадут осадки.
В старину считалось, что покупка новой одежды или обуви в эту дату будет долго носиться и хорошо "служить", поэтому 17 апреля - весьма удачный день для шоппинга.