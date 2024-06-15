Народный праздник 16 июня известен под названиями Тихонов день, Тихон Тихий, Тихон Утешитель, Лука Ветряник.

Православная церковь Украины 16 июня по новому стилю чтит память епископа Тихона Амафунтского и мученика Евтропия. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мучеников Лукилианна, Клавдия, Дионисия и Павла.

Наши предки в народный праздник 16 июня опасались непогоды. В середине месяца может наступить дождь или град, который разобьет посевы. А ветер в этот день, по приметам, приносит болезни и различные несчастья. Чтобы избежать опасности, в ветреную погоду в эту дату из дома не выходили.

День Тихона, по приметам, стоит провести в тишине. Если в праздник 16 июня меньше разговаривать и воздержаться от шумных развлечений, то можно привлечь удачу в жизнь. В этот день люди старались не сплетничать, не рассказывать о своих планах, не ссориться с родными и в целом не говорить понапрасну.

Видео дня

Сегодняшняя дата считается удачной для лечения зубов и снятия зубной боли.

При хорошей погоде в этот народный праздник трудились на поле, окучивали картошку и пололи сорняки. На работу выходили всей семьей, а после трудного дня прямо на огороде устраивали трапезу.

16 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру общительные, проницательные, умные. При этом они хорошо умеют притворяться наивными и несведущими. Они очень преданны близким. В любой ситуации выбирают интересы прежде всего себя и своей семьи. Не любят рисковать и лишены азарта.

Что нельзя делать 16 июня

Не стоит в этот день таить обиду, ревность и злость, скрывать негативные эмоции, замалчивать тревоги. Лучше расскажите что вас тревожит и обсудите проблему с близкими, иначе она никогда не решится.

Неудачный день для дорогих покупок. Деньги окажутся потраченными зря.

Нельзя лениться, спать допоздна, откладывать важные дела и забывать об обязанностях. Такое поведение навлечет неудачи во всех начинаниях.

Неподходящий день для любовных дел, свиданий, свадьбы, признаний.

Нельзя рассказывать свои тайны и делиться секретами, иначе о вас пойдут сплетни.

Приметы погоды 16 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Дождь или гроза в этот день означают, что до конца июня часто будет непогода. Но если после осадков на небе появилась радуга, то остаток июня будет ясным.

Много росы утром - к ясному и жаркому дню.

Одуванчики и ромашки закрылись среди дня - к дождю.

Если на протяжении дня часто меняется направление ветра, то вторая половина июня будет переменчивой.

Собаки и коты беспокойно себя ведут или отказываются от корма - ждите ухудшения погоды.

Если уже отцвела липа, то в этом году будет ранняя осень.

Дует северный ветер - к жаре, южный или западный - к грозе или сильному ветру, восточный - к грибным дождям.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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