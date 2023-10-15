Народный праздник 15 октября известен под названиями Ефимий Осенний, Ефимий Пчельник, Ефим Благочестивый, Куприянов день

Православная церковь Украины 15 октября по новому стилю чтит память преподобного Ефимия Солунского, священномученика Луиана Киево-Печерского, святого епископа Савина Катанского и иконы Божьей Матери "Спорительница хлебов". По старому стилю церковь 15 октября вспоминала священномучеников Куприана и Устинию.

В праздник 15 октября во времена Киевской Руси приступали к посеву озимых овощей - моркови, редиса, свеклы, пастернака, чеснока, щавеля и зелени. Верили, что посеянные в этот день культуры дадут богатый и здоровый урожай, особенно если на деревьях начался сильный листопад.

Женщины в этот период занимались рукоделием и вязали теплую зимнюю одежду. Также занимались трепанием льна и пошивом льняной одежды. Эта работа была очень пыльной, поэтому проводили её на свежем воздухе. Мужчины в этот период резали домашних свиней, заготавливали мясо и сало, а также ездили по дрова, если дорога была проездной.

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Молодые девушки вышивали рушники на собственную свадьбу. В давние времена считалось, что каждая украинка должна уметь вышивать, иначе свёкры посчитают её плохой хозяйкой. Чтобы было веселей работать, девушки в народный праздник 15 октября собирались большой компанией. В процессе рукоделия обменивались плетнями, обсуждали парней и пели песни.

Наши предки этот народный праздник считали удачной датой для избавления от наваждений, сглаза и приворотов.

15 октября - знак Зодиака

Рожденные 15 октября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру оптимистичные и неугомонные. У них всегда полно энергии. Своей энергетикой они заражают других людей. Они являются ценными специалистами в своей области на работе, но в быту не очень следят за чистотой. Они относятся к тому типу родителей, для которых веселье и благополучие ребенка важнее порядка. Очень болтливые и обожают спорить.

Что нельзя делать 15 октября

15 октября нельзя оставлять маленьких детей одних без присмотра, поскольку их может напугать нечисть.

Ни в коем случае нельзя брать подарки и угощения от незнакомых людей. На них может быть порча.

Обзывать и особенно бить детей в этот день строго запрещено.

Неудачный день для починки, ремонта и строительства.

Выходя из дома нельзя брать с собой крупную сумму денег. Повышается риск стать жертвой ограбления.

Носить яркие, блестящие и очень необычные вещи в этот день - к несчастью и болезням.

Не рассказывайте о своих планах и мечтах, иначе они не сбудутся.

Приметы погоды 15 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Небо ясное и голубое - к скорым заморозкам.

Холодный ветер подул - к суровой зиме.

Если начался сильный снегопад, то скоро похолодает.

Куры начали сильно линять - к потеплению.

Если на деревьях или на траве появился иней, то скоро потеплеет, но ненадолго.

Чем выше муравейники построили муравьи, тем холоднее будет предстоящая зима.

Комары появились - к теплой зиме.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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