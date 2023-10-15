Православная церковь Украины 15 октября по новому стилю чтит память преподобного Ефимия Солунского, священномученика Луиана Киево-Печерского, святого епископа Савина Катанского и иконы Божьей Матери "Спорительница хлебов". По старому стилю церковь 15 октября вспоминала священномучеников Куприана и Устинию.
В праздник 15 октября во времена Киевской Руси приступали к посеву озимых овощей - моркови, редиса, свеклы, пастернака, чеснока, щавеля и зелени. Верили, что посеянные в этот день культуры дадут богатый и здоровый урожай, особенно если на деревьях начался сильный листопад.
Женщины в этот период занимались рукоделием и вязали теплую зимнюю одежду. Также занимались трепанием льна и пошивом льняной одежды. Эта работа была очень пыльной, поэтому проводили её на свежем воздухе. Мужчины в этот период резали домашних свиней, заготавливали мясо и сало, а также ездили по дрова, если дорога была проездной.
Молодые девушки вышивали рушники на собственную свадьбу. В давние времена считалось, что каждая украинка должна уметь вышивать, иначе свёкры посчитают её плохой хозяйкой. Чтобы было веселей работать, девушки в народный праздник 15 октября собирались большой компанией. В процессе рукоделия обменивались плетнями, обсуждали парней и пели песни.
Наши предки этот народный праздник считали удачной датой для избавления от наваждений, сглаза и приворотов.
15 октября - знак Зодиака
Рожденные 15 октября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру оптимистичные и неугомонные. У них всегда полно энергии. Своей энергетикой они заражают других людей. Они являются ценными специалистами в своей области на работе, но в быту не очень следят за чистотой. Они относятся к тому типу родителей, для которых веселье и благополучие ребенка важнее порядка. Очень болтливые и обожают спорить.
Что нельзя делать 15 октября
15 октября нельзя оставлять маленьких детей одних без присмотра, поскольку их может напугать нечисть.
Ни в коем случае нельзя брать подарки и угощения от незнакомых людей. На них может быть порча.
Обзывать и особенно бить детей в этот день строго запрещено.
Неудачный день для починки, ремонта и строительства.
Выходя из дома нельзя брать с собой крупную сумму денег. Повышается риск стать жертвой ограбления.
Носить яркие, блестящие и очень необычные вещи в этот день - к несчастью и болезням.
Не рассказывайте о своих планах и мечтах, иначе они не сбудутся.
Приметы погоды 15 октября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Небо ясное и голубое - к скорым заморозкам.
- Холодный ветер подул - к суровой зиме.
- Если начался сильный снегопад, то скоро похолодает.
- Куры начали сильно линять - к потеплению.
- Если на деревьях или на траве появился иней, то скоро потеплеет, но ненадолго.
- Чем выше муравейники построили муравьи, тем холоднее будет предстоящая зима.
- Комары появились - к теплой зиме.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.