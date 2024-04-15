15 апреля 2024 года - 105-й день (106-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 260 дней.

В этот день в мире отмечается 15 апреля - День путешествий налегке, Всемирный день искусства, Международный день культуры, Всемирный день без мобильной связи, День защиты от экологической опасности, День микро-волонтерства, Мeждунapoдный дeнь cпeциaлиcтa пo лaбopaтopнoй диaгнocтикe,

Какой праздник 15 апреля в разных странах

15 апреля праздник наступает по всей Земле - в зависимости от государства, торжество может быть абсолютно любым. Посмотрите, что отмечают сегодня в других странах:

День любви - Грузия

День влюбленных - Казахстан

День аниме, День нытиков, День "Макдональдса", День памяти "Титаника" - США

День детей - Испания

Также важно знать, какой праздник сегодня в Украине - в эту дату не забудьте поздравить с Днем работников уголовного розыска всех тех, кто имеет отношение к этой сложной, но нужной профессии.

Видео дня

Памятные даты и события в истории 15 апреля

За время существования человечества на Земле произошло очень много интересных ситуаций, которые вошли в летопись наших дней. Рассказываем, чем запомнился день 15 апреля многим поколениям:

1784 - в 14 часов мистер Россо и 10-летний мальчик-барабанщик взлетели на воздушном шаре с площади в Дублине (Королевство Ирландия), совершили двухчасовой полёт и приземлились в Рэтоуте. Во время полёта мальчик около часа выбивал на барабане дробь, чтобы указать местонахождение аэростата собравшейся толпе зрителей. Это был первый в Великобритании пилотируемый полёт на воздушном шаре.

1856 - сооружен первый в Канаде паровоз "Торонто".

1874 - в Париже, в мастерской фотографа Надара, организована первая выставка произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники К. Моне, П. Ренуар, К. Писсарро, П. Сезанн и Э. Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку.

1891 - американский изобретатель Томас Эдисон провел общественную демонстрацию своего кинетоскопа, машины движущегося изображения.

1896 - в Афинах завершились Олимпийские игры, первые после античных времён.

1912 - в Атлантическом океане в результате столкновения с айсбергом в первом же рейсе затонул пассажирский пароход "Титаник". Погибло около полутора тысяч человек.

1926 - состоялся первый полет самолета авиакомпании American Airlines.

1951 - в Лондоне Эриком Морли впервые проведён конкурс красоты формата "Мисс мира".

1955 - в городе Дез-Пленз, штат Иллинойс, Рэй Крок открыл свой первый ресторан "Макдоналдс".

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Сегодня православные верующие чтят память Тита Чудотворца и молятся иконе Божией Матери "Ключ разумения" по старому стилю. Но 15 апреля праздник церковный у христиан, перешедших на календарь ПЦУ, другой - день памяти святых Аристарха, Пуда и Трофима из 70 апостолов. Также верующие встречают день памяти мучениц Анастасии и Василисы.

Приметы и запреты 15 апреля - что нельзя делать

Приметы гласят, что сегодня категорически запрещено давать в долг соль или сахар, точить ножи, фотографировать спящего человека. Нарушение запрета может привести к длительной ссоре. Также не стоит оставаться в одиночестве, иначе весь будущий год будет несчастливым.

Погодные приметы на сегодня:

Ворон в лужу окунулся - в ближайшие дни солнца не будет.

Лед еще есть на реках и озерах - ждите плохого улова рыбы.

Клин журавлей направляется в сторону севера - скоро потеплеет.

Голуби воркуют - ожидай тепла.

День 15 апреля хорош, чтобы заключать сделки и подписывать бумаги, также можно приглашать к себе гостей. Не воспрещено делать уборку дома, но вообще лучше устроить небольшой праздник и провести эту дату шумно.

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