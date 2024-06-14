В эту дату отмечается Международный банный день и Международный день ванны.

Праздник 14 июня - Международный банный день, Международный день ванны, День кофейных зерен, Всемирный день донора крови, Международный день блогера.

14 июня - 165-й день года (166-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 200 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

14 июня праздник отмечается далеко не один - в разных государствах отмечают абсолютно разные интересные торжества:

Видео дня

День Эрнесто Че Гевары - Куба .

. Фестиваль пиццы в Неаполе - Италия .

. День траура и надежды - Литва .

. День защиты прав безвинно осужденных - Армения .

. День свободы - Малави .

. День памяти жертв коммунистических репрессий - Эстония, Латвия.

День флага, День бракосочетаний, День семейной истории, День рождения армии, День штата Нью-Мексико, День песочного пирога с клубникой, Ночь кино, День бурбона - США .

. День памяти жертв немецких нацистских концлагерей - Польша .

Относительно того, какой сегодня праздник в Украине, то граждане нашей страны не отмечают никаких национальных торжеств, поэтому могут присоединиться к празднованию любого другого события.

Важные события в истории 14 июня

325 - в городе Никее открылся первый Вселенский собор в истории христианства.

1775 - создана армия США.

1777 - Второй континентальный конгресс принял звёздно-полосатый флаг США (первоначально 13 звёзд и 13 красных и белых полос)[5].

1834 - Исаак Фишер младший (Спрингфилд, штат Вермонт) запатентовал наждачную бумагу.

1846 - провозглашение независимой от Мексики Калифорнийской республики. События названы "восстанием Медвежего флага", которые впоследствии привели к присоединению Калифорнии к США.

1847 - немецкий химик Роберт Бунзен изобрёл горелку, названную его именем.

1900 - Гавайские острова объявлены территорией США.

1912 - в Лионе (Франция) местные власти запретили показ любых фильмов, в которых показываются уголовные преступления.

1938 - Бенджамин Грушкин (США) запатентовал хлорофилл.

1942 - на экраны США вышел мультфильм Уолта Диснея "Бэмби".

1954 - по всем США проведено тестирование американских граждан на знания правил поведения во время атомной атаки.

1964 - на Гаити был организован всенародный плебисцит. На бюллетенях напечатали декрет, провозглашавший президента Франсуа Дювалье пожизненным президентом. На вопрос "Согласны ли вы?" тут же крупными буквами был напечатан ответ "Да". Тот, кто хотел сказать "нет", должен был вписать это от руки, а это означало стать жертвой преследования.

1965 - Боб Дилан записал в Нью-Йорке первую свою композицию с использованием электрогитары - "Like a Rolling Stone".

Какой сегодня церковный праздник

14 июня православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают день памяти пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского. По старому стилю верующие встречают Дeнь пaмяти пpaвeднoгo Иoaннa Кpoнштaдтcкoго, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Диoниcия Глушицкoгo, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aгaпитa Пeчepcкoгo и Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Иуcтинa Филocoфa.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 14 июня

Приметы, в которые верили наши предки, гласят, что нужно наблюдать за ветром. Если он дует с востока, то грядут болезни и неприятности, а северо-западный укажет на ухудшение погоды. В старину 14 июня существовал интересный ритуал - для того чтобы избавиться от надоедливого возлюбленного, нужно сегодня воткнуть между своими и его следами ветку ивы.

Народные приметы о погоде 14 июня:

бледное утро с утра - вечером будет дождь;

пасмурно с утра - к хорошему урожаю яровых;

пасмурный и дождливый день - будет хороший урожай овса.

В эту дату лучше не спать слишком долго, иначе самочувствие ухудшится, а голова будет болеть. Желательно встать пораньше и как следует потрудиться - тогда все дела пойдут на лад. Приметы предупреждают - если сегодня с кем-нибудь поссориться, то примирения не будет очень долго.

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