Православная церковь Украины 14 июля по новому стилю чтит апостола от 70-ти Акилу и мученика Юста. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают бессребреников Косму и Дамиана.
Народный праздник 14 июля считается счастливым для женщин и девушек. В этот день подруги собирались вместе, варили большой горшок каши или совместно лепили вареники. За готовкой незамужние обсуждали женихов, а замужние - семейную жизнь.
Согласно приметам, женщинам в этот народный праздник стоит сделать что-то полезное, например, провести уборку, поработать в саду или хорошо проявить себя на работе. Тогда в течение года это дело будет получаться.
Крестьяне в праздник 14 июля занимались сенокосом. Зерно старались убрать до того, как начались дожди. При этом работу проводили только утром и вечером, когда было наименее жарко, боясь получить солнечный удар. Во время работы себе за пояс затыкали несколько колосков, чтобы поясница не болела.
Сегодняшний день удачен для путешествий и далеких поездок. Путешественникам будет везти в дороге. Также в эту дату можно найти много ранних грибов в лесу.
14 июля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня скромные, вежливые, податливые. Стараются угодить близким даже в ущерб себе. Мыслят пессимистично и готовятся к худшему варианту, и нередко оказываются правы. Рожденные 14 июля люди очень умные, их часто недооценивают.
Что нельзя делать 14 июля
Неудачный день для крупных финансовых трат и больших покупок. Сегодня лучше копить, а не тратить.
Нельзя ничего поднимать с земли и забирать себе чужие вещи.
Никому не рассказывайте свои тайны, иначе их быстро раскроют.
Нельзя завидовать чужому счастью и успеху, иначе сами будете несчастны.
Приметы погоды 14 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Чем больше ягод на калине, тем суровее будет зима.
- Сороки и сойки громко кричат - к сильной жаре.
- Если прошел дождь, то ещё неделю будет дождить.
- Перистые облака предвещают сильный ветер.
- Среди дня закрылись цветки водяных лилий - к дождю.
- Гром сегодня сулит большой урожай орехов.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.