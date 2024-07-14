Народный праздник 14 июля известен под названиями Акилов день, Кузьма и Демьян, Летние кузьминки.

Православная церковь Украины 14 июля по новому стилю чтит апостола от 70-ти Акилу и мученика Юста. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают бессребреников Косму и Дамиана.

Народный праздник 14 июля считается счастливым для женщин и девушек. В этот день подруги собирались вместе, варили большой горшок каши или совместно лепили вареники. За готовкой незамужние обсуждали женихов, а замужние - семейную жизнь.

Согласно приметам, женщинам в этот народный праздник стоит сделать что-то полезное, например, провести уборку, поработать в саду или хорошо проявить себя на работе. Тогда в течение года это дело будет получаться.

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Крестьяне в праздник 14 июля занимались сенокосом. Зерно старались убрать до того, как начались дожди. При этом работу проводили только утром и вечером, когда было наименее жарко, боясь получить солнечный удар. Во время работы себе за пояс затыкали несколько колосков, чтобы поясница не болела.

Сегодняшний день удачен для путешествий и далеких поездок. Путешественникам будет везти в дороге. Также в эту дату можно найти много ранних грибов в лесу.

14 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня скромные, вежливые, податливые. Стараются угодить близким даже в ущерб себе. Мыслят пессимистично и готовятся к худшему варианту, и нередко оказываются правы. Рожденные 14 июля люди очень умные, их часто недооценивают.

Что нельзя делать 14 июля

Неудачный день для крупных финансовых трат и больших покупок. Сегодня лучше копить, а не тратить.

Нельзя ничего поднимать с земли и забирать себе чужие вещи.

Никому не рассказывайте свои тайны, иначе их быстро раскроют.

Нельзя завидовать чужому счастью и успеху, иначе сами будете несчастны.

Приметы погоды 14 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Чем больше ягод на калине, тем суровее будет зима.

Сороки и сойки громко кричат - к сильной жаре.

Если прошел дождь, то ещё неделю будет дождить.

Перистые облака предвещают сильный ветер.

Среди дня закрылись цветки водяных лилий - к дождю.

Гром сегодня сулит большой урожай орехов.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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